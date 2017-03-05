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Активисты начали сворачивать лагерь возле Куропат
06.03.2017 12:49 — Новости Общества | БДГ
На 15-й день акции протеста против строительства стройкой возле мемориального комплекса «Куропаты» активисты начали сворачивать лагерь. По словам инициатора акции Дмитрия Дашкевича, впервые «Молодой Фронт» сам сворачивает свою акцию.
Вместе с тем, отметил он, если строительство будет возобновлено, лагерь также восстановят. «Этот застройщик здесь работать явно не будет, просто стоять рядом с забором особого смысла нет», - подчеркнул активист, передает
Дмитрий Дашкевич не исключил, что Мингорисполком может найти нового застройщика, однако, по его мнению, «кто бы здесь не строился, дело получило уже очень большой резонанс, вряд ли даже китайцы просто так смогут строиться».
Причину того, что защитников Куропат не разгоняли, лидер «Молодого фронта» видит в экономической ситуации, из-за которой «не очень выгодно разгонять людей и одновременно просить кредиты у Запада». По его словам, далее защита Куропат должна идти в юридическом русле: будут проводиться круглые столы, направляться жалобы и оцениваться реакции на уже высланные обращения.
Напомним, что десятки активистов и местных жителей
Около 03:00 23 февраля на лагерь защитников Куропат
Однако, несмотря на то, что застройщик
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На 15-й день акции протеста против строительства стройкой возле мемориального комплекса «Куропаты» активисты начали сворачивать лагерь. По словам инициатора...
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