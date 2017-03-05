На 15-й день акции протеста против строительства стройкой возле мемориального комплекса «Куропаты» активисты начали сворачивать лагерь. По словам инициатора акции Дмитрия Дашкевича, впервые «Молодой Фронт» сам сворачивает свою акцию.

Вместе с тем, отметил он, если строительство будет возобновлено, лагерь также восстановят. «Этот застройщик здесь работать явно не будет, просто стоять рядом с забором особого смысла нет», - подчеркнул активист, передает «Радио Свобода» .

Дмитрий Дашкевич не исключил, что Мингорисполком может найти нового застройщика, однако, по его мнению, «кто бы здесь не строился, дело получило уже очень большой резонанс, вряд ли даже китайцы просто так смогут строиться».

Причину того, что защитников Куропат не разгоняли, лидер «Молодого фронта» видит в экономической ситуации, из-за которой «не очень выгодно разгонять людей и одновременно просить кредиты у Запада». По его словам, далее защита Куропат должна идти в юридическом русле: будут проводиться круглые столы, направляться жалобы и оцениваться реакции на уже высланные обращения.

Напомним, что десятки активистов и местных жителей выступали против строительства пятиэтажного офисного здания на участке, который был продан на аукционе в 2013 году, когда здесь ещё проходила охранная зона мемориала «Куропаты». В сентябре 2014 года проект одобрила государственная экспертиза, однако только через два месяца, в декабре 2014 года, площадка для строительства перестаёт быть охранной зоной.

Около 03:00 23 февраля на лагерь защитников Куропат напали неизвестные в масках с деревянными заостренными палками. По словам очевидцев, 15-20 нападавших с криками «Слава России!» и «Белая раса» разрушили палатку, сорвали бело-красно-белые флаги и опрокинули бочку с костром. Тем не менее, протестующие смогли остановить застройщика благодаря взаимовыручке и солидарности местных жителей.