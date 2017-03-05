Вчера на 101-ом году жизни умер Василий Шарапов, который руководил столицей с 1954 по 1968 годы. Об этом рассказали в пресс-службе Мингорисполкома.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Василий Шарапов родился 25 августа 1916 года в Сенненском уезде Могилевской губернии Российской империи. Был председателем Минского горисполкома с 1954 по 1968 годы. Работал железнодорожником, был первым секретарем горкома КПБ Минска, министром строительства и эксплуатации автомобильных дорог БССР. Почетный гражданин Минска. Автор двух книг мемуаров: «Нас время ставит на свои места» и «Листая жизни страницы».

«Его имя навечно вписано в историю белорусской столицы. На протяжении тринадцати лет в должности председателя горисполкома Василий Иванович возрождал разрушенный войной и строил новый город. При его участии были созданы такие предприятия, как „Минскстрой“, „Минскводоканал“, „Мингаз“, оказавшие ключевое влияние па развитие инфраструктуры Минска. Были построены практически все административные здания, включая Мингорисполком, а также многие институты, больницы, поликлиники, детские сады и крупные универмаги. Восстановлен аэропорт Минск-1», — рассказали в горисполкоме.

Прощание с Василием Шараповым начнется в 11 часов 7 марта в Доме Литератора на улице Фрунзе, 5.

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