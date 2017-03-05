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Жители деревни: "Дорогу отремонтировали так, что техника не могла подъехать к горящему дому"

06.03.2017 13:55 — Новости Общества | Tut.by  
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В воскресенье утром дом 53-летней Елены из Смолевичского района охватил огонь. На место ЧП сотрудники МЧС прибыли через несколько минут, но проехать по отремонтированной дороге, говорят местные, сразу не смогли: сначала машины забуксовали, а потом поехали в обход улицы по полю. В результате пожара женщина погибла, сгорели два ее дома и скотина.

Жительница деревни Студенка Смолевичского района Юлия проснулась в воскресенье в 5.45 утра, увидела как горит дом соседки и бросилась на помощь, стала вызывать спасателей. Уже через несколько минут они прибыли на место ЧП.


Пожар в деревне Студенка. Фото: МЧС Минской области

— Сначала машины поехали в объезд нашей улицы, по трассе. Это потом сотрудники МЧС объяснили, что иначе было нельзя, по нашей дороге невозможно проехать напрямую. Сразу прибыли две машины, загруженные водой, и застряли. Потом одна из них выбралась из грязи, поехала к дому через поле, но подобраться вплотную к огню не смогла. Спасатели достали длинные рукава и через них стали тушить пожар. В общей сложности они подбирались к горящему дому 10 минут, — рассказывает TUT.BY Юлия, очевидец происшествия и жительница деревни Студенка.

Всего в тушении пожара было занято 6 единиц техники. К сожалению, спасти 53-летнюю Елену хозяйку дома не удалось. Женщина погибла на месте ЧП, сгорели два ее дома, сараи, свинья, выжила только собака.


Фото: МЧС Минской области

— Лена жила в маленьком доме, а пожар начался в большом, который стоит на этом же участке. Она заметила огонь, позвонила сестре и предупредила, что побежит в дом спасать документы. Но, торопясь, упала, сломала ногу и выбраться уже не смогла, — рассказывает еще один очевидец Сергей.

В том, что не удалось помочь Елене, местные винят дорогу. Как они рассказали TUT.BY, месяц назад две улицы в деревни Студенка отремонтировали — засыпали обычным песком. Как только потеплело, начал сходить снег, дорога превратилась в кашу. Деревенские жители подъехать на машинах к дому теперь не могут, оставляют авто за 150−200 метров и идут пешком.


Дорога в деревне превратилась в кашу. Фото: МЧС Минской области

— Но это еще полбеды. У меня мама инвалид, заболевание — сахарный диабет. Для меня важно быть мобильной, как только у нее поднимается сахар, тут же гружу в автомобиль и еду в больницу. А как это теперь сделать? Недавно возила маму к врачу, пришлось оставить машину за 200 метров от дома, она на палочках пыталась пройти по этой каше, а я — ее поддержать, — вспоминает Юлия. — Мы звонили в сельский совет, исполком, но там нас перенаправляют на местную дорожную организацию. А там один ответ: начальник заболел, главный инженер на выезде. После приезда спасателей дорога разбита настолько, что в понедельник утром выехать из дома было невозможно, пришлось на трассу вызывать такси.

В МЧС не согласны с мнением местных жителей, что дорога для их сотрудников стала препятствием.

— Техника спокойно заехала по всем направлениям, куда было необходимо, и приступила к тушению. Кроме того, скорая, милиция благополучно добрались по этой песчаной дороге. Да, она разбита трактором, но проехать по ней можно, это никак не повлияло на тушение пожара и исход событий, — прокомментировала TUT.BY официальный представитель Минского областного МЧС Кристина Борейко. — Был факт того, что техника застряла, но это было не на дороге, а за ее пределами и после тушения домов, а не до.

— Почему некоторые машины заезжали к горящему дому через поле?

— Горело три здания, поэтому техника рассредотачивалась на тех позициях, где это было удобно для тушения. Чтобы в первую очередь защитить близлежащие здания и не дать распространиться огню на соседние. Еще раз отмечу, расстановка техники была выбрана из-за обстоятельств самого пожара, а не дороги, — отметила Кристина Борейко.

Получить оперативный комментарий в ДРСУ Смолевичей TUT.BY не удалось.

 
 
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В воскресенье утром дом 53-летней Елены из Смолевичского района охватил огонь. На место ЧП сотрудники МЧС прибыли через несколько минут, но проехать по...

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