Уже подступает 8 марта. Что делать? Что дарить? Хорошим подарком в этот день станет время, проведенное вместе. Поэтому если вы еще не определились, что делать в Международный женский день, то редакция 21.by специально для вас составила карту мест и мероприятий, куда можно будет сводить своих любимых женщин.

(Сноска: красный цвет -- концерты, зеленый цвет -- театр, оранжевый цвет -- выставки, желтый цвет -- разное.)

Автор: Ясинский Максим

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