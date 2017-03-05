|
Куда 8 марта пойти или пригласить девушку?
06.03.2017 14:04 — Новости Общества | 21.by
Уже подступает 8 марта. Что делать? Что дарить? Хорошим подарком в этот день станет время, проведенное вместе. Поэтому если вы еще не определились, что делать в Международный женский день, то редакция 21.by специально для вас составила карту мест и мероприятий, куда можно будет сводить своих любимых женщин.
(Сноска: красный цвет -- концерты, зеленый цвет -- театр, оранжевый цвет -- выставки, желтый цвет -- разное.)
Автор: Ясинский Максим
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже подступает 8 марта. Что делать? Что дарить? Хорошим подарком в этот день станет время, проведенное вместе. Поэтому если вы еще не определились, что делать в Международный женский день, то редакция 21.by специально для вас составила карту мест и мероприятий, куда можно будет сводить своих любимых женщин.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии