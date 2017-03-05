﻿ Куда 8 марта пойти или пригласить девушку?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Куда 8 марта пойти или пригласить девушку?

06.03.2017 14:04 — Новости Общества | 21.by  
Размер текста:
A
A
A

Уже подступает 8 марта. Что делать? Что дарить? Хорошим подарком в этот день станет время, проведенное вместе. Поэтому если вы еще не определились, что делать в Международный женский день, то редакция 21.by специально для вас составила карту мест и мероприятий, куда можно будет сводить своих любимых женщин.

(Сноска: красный цвет -- концерты, зеленый цвет -- театр, оранжевый цвет -- выставки, желтый цвет -- разное.)

Автор: Ясинский Максим

 
 
1000
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже подступает 8 марта. Что делать? Что дарить? Хорошим подарком в этот день станет время, проведенное вместе. Поэтому если вы еще не определились, что делать в Международный женский день, то редакция 21.by специально для вас составила карту мест и мероприятий, куда можно будет сводить своих любимых женщин.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Жители деревни: "Дорогу отремонтировали так, что техника не могла подъехать к горящему дому"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика