МИНСК, 6 мар – Sputnik. Никаких юридических препятствий для работы на рынке авиационных перевозок компаний-лоукостеров в Беларуси нет, заявил министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак.



© Sputnik / Виктор Толочко Туроператор: лоукосты могут появиться в Беларуси не ранее 2019 года

"У нас на сегодняшний день нет никаких поводов, чтобы не летали в республику лоукосты. Это проблема скорее самих лоукостов – когда они принимают решение по соответствующим тарифам летать в ту или иную точку, исходят из экономической эффективности того или иного решения", – сказал Сивак в понедельник на пресс-конференции в Минске.

В то же время, отметил министр, необходим соответствующий пассажиропоток, чтобы работа таких компаний была эффективной.

"На сегодняшний день, насколько я понимаю, по принципам лоукостов работает наш маршрут Минск-Жуковский. Если у того или иного перевозчика будет желание здесь открыть маршрут на принципах лоукост-компаний, не вижу никаких препятствий. У нас для этого нет юридических препон. Мы, наоборот, будем этому рады", – сказал министр.