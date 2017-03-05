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Минтранс: в Беларуси обрадуются приходу лоукостов

06.03.2017 14:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мар – Sputnik. Никаких юридических препятствий для работы на рынке авиационных перевозок компаний-лоукостеров в Беларуси нет, заявил министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак.

Минтранс: в Беларуси обрадуются приходу лоукостов
© Sputnik / Виктор Толочко
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"У нас на сегодняшний день нет никаких поводов, чтобы не летали в республику лоукосты. Это проблема скорее самих лоукостов – когда они принимают решение по соответствующим тарифам летать в ту или иную точку, исходят из экономической эффективности того или иного решения", – сказал Сивак в понедельник на пресс-конференции в Минске.

В то же время, отметил министр, необходим соответствующий пассажиропоток, чтобы работа таких компаний была эффективной.

"На сегодняшний день, насколько я понимаю, по принципам лоукостов работает наш маршрут Минск-Жуковский. Если у того или иного перевозчика будет желание здесь открыть маршрут на принципах лоукост-компаний, не вижу никаких препятствий. У нас для этого нет юридических препон. Мы, наоборот, будем этому рады", – сказал министр.

 
Теги: Минск
 
 
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Для того чтобы любой перевозчик работал на принципах лоукостера, в республике нет никаких юридических препон, но нужен рост пассажиропотока.

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