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Минтранс не хочет менять способ уплаты "дорожной госпошлины"
06.03.2017 13:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 мар — Sputnik. Министерство транспорта и коммуникаций не планирует инициировать изменения механизма уплаты государственной пошлины за выдачу разрешений на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, заявил министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак.
© Sputnik / Виктор Толочко
Госпошлина была введена в Беларуси в 2014 году и первоначально распределялась между республиканским и местными бюджетами. Затем эта схема была отменена, и все средства стали поступать в республиканский бюджет, что вызвало критику общественности и депутатов парламента: отчисления растут, а состояние местных дорог ухудшается. В начале 2017 года стали звучать предложения о том, чтобы включить госпошлину в стоимость топлива.
"Это не Минтранс решает, но Минтранс предложений (по изменению механизма уплаты госпошлины — Sputnik) вносить не будет", — сказал Сивак в понедельник на пресс-конференции в Минске.
Он заметил, что немалая доля топлива используется железнодорожным транспортом, который финансирует свою инфраструктуру самостоятельно, не привлекая средств бюджета, водный транспорт использует дизтопливо, но не пользуется дорожной сетью, та же ситуация с авиационным транспортом.
Сивак также напомнил, что претензии к порядку распределения пошлины были постоянно. В последний раз формулу пересмотрели и учли в ней не только длину дорожной сети каждого региона, но и количество автомобилей, которые этой сетью пользуются. "Но сегодня и она подвергается критике. Есть поручение поискать еще более справедливый вариант распределения пошлины между республиканским и местным бюджетом", — сказал министр.
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Говоря о предложениях включить госпошлину в цену топлива, министр Сивак отметил, что топливо использует не только автомобильный транспорт, поэтому такая реформа...
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