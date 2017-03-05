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Исполнителей двойного убийства в Минске приговорили к пожизненному, заказчицу - к 12 годам

06.03.2017 14:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Минский городской суд приговорил исполнителей заказного убийства молодой пары в декабре 2015 в Минске, а также убийства мужчины в Колодищах к пожизненному заключению с конфискацией имущества. Заказчицу- воспитательницу — к 12 годам колонии общего режима.


Напомним, по версии следствия, причиной трагедии в Минске стала ревность: 27-летняя воспитательница детсада Алина Шульганова хотела вернуть бывшего парня. Она попросила соседа по дому Александра Жильникова (ранее судимого) и его приятеля Вячеслава Сухарко «отправить» соперницу в больницу на пару недель — избить.

Но исполнители перестарались и убили обоих в одной из квартир по улице Алибегова. На теле убитых эксперты насчитали десятки ножевых ранений. Погибшей было 24 года, парню — 32.


Анастасия Шульганова

Суд рассматривал сразу два уголовных дела. Во время расследования выяснилось: за несколько дней до этого мужчины убили 59-летнего мужчину в Колодищах. Причиной стали деньги — около 10 тысяч долларов в доме погибшего.

Прокурор просил для обвиняемой Алины Шульгановой 15 лет лишения свободы. Для обоих мужчин — смертную казнь.


Александр Жильников.

— Исключительная мера наказания для обвиняемых Сухарко и Жильникова, на которой настаивает обвинение, обусловлена тяжестью преступлений. По делу — трое погибших. С какой жестокостью и зверством они были лишены жизни — свидетельствуют фотографии из материалов дела и заключения экспертиз. Потерпевшими по делу признаны 5 лиц, и четверо из них высказались о необходимости назначения казни. Только один просил суд о пожизненном заключении для двух обвиняемых, — рассказывала в прениях прокурор Наталья Петровская.


Вячеслав Сухарко.

Приговор суда был более мягким — пожизненное заключение в колонии особого режима для Вячеслава Сухарко и Александра Жильникова и 12 лет колонии общего режима для Анастасии Шульгановой.

По решению суда, в отношении мужчин будут применены принудительные меры лечения от алкоголизма. Также фигуранты дела обязаны возместить (в разной степени) моральный ущерб на общую сумму в 270 тысяч рублей. Напомним, по делу проходит пять потерпевших — это родные убитых.

«Сволочи! Бог вам судья!» — крикнула обвиняемым одна из родственниц убитых после приговора.

Действия мужчин ранее были квалифицированы следствием сразу по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси. Во-первых, по ч. 2 ст. 139 (Убийство трех лиц из корыстных побуждений), а также по ч. 3 ст. 207 (Разбой, совершенный с целью завладения имуществом в особо крупном размере) и по ст. 378 (Хищение личных документов).

Минчанке было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 16 ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса Беларуси (Организация причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть человека), а также по ч.1 ст. 13 ч.2 ст. 182 (Приготовление к похищению человека).

 
Теги: Минск
 
 
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Минский городской суд вынес приговор по делу о заказном убийстве на минской улице Алибегова.

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