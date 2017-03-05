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Мингорсуд назначил пожизненное двум фигурантам дела о заказном убийстве

06.03.2017 14:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мар – Sputnik. Минский городской суд огласил в понедельник приговор о двойном заказном убийстве на улице Алибегова в Минске: обвиняемые в совершении убийств с особой жестокостью трех человек 44-летний Александр Жильников и 23-летний Вячеслав Сухарко приговорены к пожизненному заключению, 27-летняя Алина Шульганова – к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Мингорсуд назначил пожизненное двум фигурантам дела о заказном убийстве
© Sputnik / Анна Нефедова
Дело о заказном убийстве: прокурор просит расстрелять двух обвиняемых

Ко всем троим подельникам применена конфискация имущества, суд также постановил взыскать крупные суммы в счет возмещения морального вреда родственникам трех убитых.

Данный приговор не окончательный и может быть опротестован в апелляционном порядке в течение 10 суток. Сегодня на оглашении приговора присутствовали все трое обвиняемых, в самом начале процесса Сухарко был удален из зала суда за нарушение порядка — он бился головой об стену.

После оглашения некоторые из родственников потерпевших заявили, что рассчитывали на смертный приговор.

На минувшей неделе прокурор запросил для Жильникова и Сухарко исключительную меру наказания, для Шульгановой — 15 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал Sputnik, тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями были обнаружены в квартире многоэтажки по улице Алибегова в конце декабря 2016 года. Милиция задержала двоих подозреваемых, в ходе следствия выяснилось, что они были наняты бывшей подругой убитого за пять миллионов неденоминированных рублей. В ходе следствия выяснилось, что за день до произошедшего на Алибегова они убили минчанина с особой жестокостью.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд не поддержал государственное обвинение в части наказания, прокурор во время прений в суде просила для двоих мужчин-обвиняемых смертную казнь.

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Исполнителей двойного убийства в Минске приговорили к пожизненному, заказчицу - к 12 годам
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