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Мингорсуд назначил пожизненное двум фигурантам дела о заказном убийстве
06.03.2017 14:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 мар – Sputnik. Минский городской суд огласил в понедельник приговор о двойном заказном убийстве на улице Алибегова в Минске: обвиняемые в совершении убийств с особой жестокостью трех человек 44-летний Александр Жильников и 23-летний Вячеслав Сухарко приговорены к пожизненному заключению, 27-летняя Алина Шульганова – к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима.
© Sputnik / Анна Нефедова
Ко всем троим подельникам применена конфискация имущества, суд также постановил взыскать крупные суммы в счет возмещения морального вреда родственникам трех убитых.
Данный приговор не окончательный и может быть опротестован в апелляционном порядке в течение 10 суток. Сегодня на оглашении приговора присутствовали все трое обвиняемых, в самом начале процесса Сухарко был удален из зала суда за нарушение порядка — он бился головой об стену.
После оглашения некоторые из родственников потерпевших заявили, что рассчитывали на смертный приговор.
На минувшей неделе прокурор запросил для Жильникова и Сухарко исключительную меру наказания, для Шульгановой — 15 лет лишения свободы.
Как ранее сообщал Sputnik,
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Суд не поддержал государственное обвинение в части наказания, прокурор во время прений в суде просила для двоих мужчин-обвиняемых смертную казнь.
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