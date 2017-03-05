Власти рассказали, в каких случаях граждане Беларуси могут претендовать на освобождение от уплаты налога на тунеядство и даже привели примеры реальных беларусов. Одновременно с этим в Бресте судят участников марша нетунеядцев.

Как сообщается на Национальном правовом портале, «практика освобождения от уплаты сбора людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, еще не до конца сформировалась. И у получивших извещение о необходимости уплатить это сбор граждан возникает много вопросов: какую ситуацию считать трудной, какие документы предоставлять в качестве обоснования и т.п.».

Для того, чтобы снять некоторые вопросы, на портале опубликовали материал, в котором приведены примеры сложных жизненных ситуаций, ставших поводом для того, чтобы граждане не платили налог на тунеядство.

«Молодая женщина уволилась с работы в декабре 2014 года, а в январе 2015 года узнала о том, что беременна. В связи с беременностью не смогла устроится на работу (работодателям нужен был работник на долгосрочную перспективу). В настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком. Зарплата мужа составляет 300 рублей, иных доходов в семье нет. Денег хватает только на оплату коммунальных услуг и покупку продуктов себе и ребенку», - рассказывается одна из историй.

Вот другой пример: «У жительницы Щучинского района в 2014 году диагностировали рак, после проведенной операции и химиотерапии работать по прежней специальности (животноводом) женщине тяжело. Ее супруг работает, однако средний доход составляет порядка 260 рублей в месяц на одного члена семьи».

На сайте приведено семь реальных примеров, когда местные власти, после рассмотрения всех документов и личных обстоятельств, приняли решение не взимать с граждан скандальный налог.

А между тем…

Как уже писала БДГ, накануне Бресте прошла массовая акция протеста против введения в стране налога на социальное иждивенчество. Порядка тысячи человек прошествовали по городу и выразили свое несогласие с политикой властей. В Бресте это была третья по счету акция против Декрета №3. Накануне акции были задержаны два участника предыдущей акции - Андрей Шарендо, который был помещено в изолятор временного содержания, и Наталья Папкова, которую поместили в психоневрологический диспансер.

Сегодня же в Бресте судят анархистов, которые принимали самое активное участие в акции, и в какой-то момент стали объединяющей силой для толпы, которую немного дезорганизовали местные чиновники.

В суде Ленинского района Бреста начали рассматривать административное дела в отношении анархистов, принимавших участие во вчерашней акции. На скамье подсудимых оказалось пять человек, которых милиция задержала вчера после акции. По информации правозащитного центра «Вясна», вчера в Бресте была объявлена настоящая облава на активистов анархического движения, многие из молодых людей в итоге провели ночь за решеткой.