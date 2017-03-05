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Ермошина раскрыла секрет успеха всех женщин – дома и на работе

06.03.2017 15:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мар – Sputnik. Обладание здравым смыслом позволяет женщинам в современных условиях проводить политику более успешно, чем мужчинам, заявила в ходе онлайн-видеобрифинга Национального пресс-центра глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина.

Ермошина раскрыла секрет успеха всех женщин – дома и на работе
© Sputnik / Виктор Толочко
Ермошина каждый год 31 декабря ходит в баню

Ермошина дала большое видео-интервью в часть приближающегося Международного женского дня. Глава ЦИК, которая сама является одной из самых успешных женщин белорусской политики, рассказала о главном качестве представительниц прекрасного пола.

"Я думаю, что самое главное качество, которое свойственно женщине вообще гораздо больше, чем мужчине – это наличие здравого смысла. Именно здравый смысл позволяет ей вести уверенным курсом свою собственную семью. Девочки так воспитываются", – рассказала Ермошина.

Председатель Центризбиркома выразила уверенность, что феминистские сообщества не могу дать этого качества.

"Женщины с традиционными взглядами и устремлениями наделены им в большей степени. Мужчины со здравым смыслом зачастую просто зануды. Для женщины это такое же умение, как умение готовить", – добавила Ермошина.

По словам главы ЦИК, обладание здравым смыслом – то качество, которое позволит женщинам в современных условиях проводить политику более успешно, чем мужчинам. 

"Это качество свойственно белорусским, как в принципе и русским, и украинским женщинам: они наследовали его генетически от своих бабушек и мам, которые прошли очень долгий путь. Путь, когда простая девочка из деревни становилась крупным начальником. При этом она сохраняла семью, ждала мужа с фронта, и вообще испытывала на себе все тяготы военного и прочих времен", – пояснила председатель Центризбиркома.

Как добавила Ермошина, это качество — еще и женский "крест, потому что на нас благодаря этому здравому смыслу все и наваливается". Однако она добавила, что именно такое качество поможет "нам выплыть в будущем, государству и обществу в целом".

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель Центризбиркома считает главным качеством, свойственным женщине больше, чем мужчинам, наличие здравого смысла.

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