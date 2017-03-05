﻿ Житель Витебского района получил 20 лет колонии за убийство в пьяном угаре. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Житель Витебского района получил 20 лет колонии за убийство в пьяном угаре

06.03.2017 15:16 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Областной суд вынес приговор в отношении жителя Витебского района, который с ножом ворвался в соседский дом с угрозами расправы, напал на двух человек и одного из них убил, сообщил старший прокурор отдела прокуратуры региона Алексей Толкачев.

Трагедия произошла в ночь с 1 на 2 июля прошлого года в деревне Пушкари Витебского района. Неработающий 29-летний местный житель накануне выпил с другом. Понадобилась добавка, и они отправились в соседний дачный дом, где небольшая компания отмечала день рождения.

После мирного общения гости покинули дом, прогулялись, зашли к другому соседу, а затем снова вернулись за праздничный стол. В это время и разгорелся конфликт между обвиняемым и одним из троих участников вечеринки. Причиной стала недопитая бутылка.

Затем драчуны успокоились. Но в этот момент появилась сожительница обвиняемого. Увидев кровь на губе мужчины, она набросилась на обидчика. Именинник с применением силы выгнал обоих.

Затаенная обида и опьянение стали причиной последовавшей трагедии.

«Спустя 10 минут обвиняемый и его сожительница шли к дачному дому, вооруженные ножами. За обоими бежала проживавшая с ними бабушка. Своими криками она разбудила соседа. К сожалению, мужчина стал свидетелем уже окончания кровавой драмы. К тому времени мстительная женщина набросилась на именинника, нанесла ему несерьезную рану ноги. Присоединился и обвиняемый. Потерпевший стал звать на помощь. Проснулся его друг и вступил в схватку с нападавшим, который ударил парня ножом и нанес ранение в грудь. Тогда же проснулся и дядя именинника, попытался успокоить молодежь. Обвиняемый налетел на него с ножом и ударил в сердце. Мужчина успел выскочить на улицу с телефоном, увидел подбежавшего соседа, попросил вызвать милицию, а сам стал терять сознание», — восстановил цепь событий Алексей Толкачев.

Старший мужчина спустя некоторое время скончался в больнице. Остальные двое потерпевших быстро оправились от травм, пострадавший от рук женщины не стал предъявлять ей обвинение.

А вот ее сожителю инкриминировали три статьи Уголовного кодекса: угроза убийством; насилие в отношении лица, выполняющего общественный долг по пресечению правонарушений; убийство лица в связи с выполнением им общественного долга.

По всем трем обвинениям суд признал мужчину виновным. Приговор — 20 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, а также принудительное лечение от алкоголизма.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина с ножом ворвался в соседский дом с угрозами расправы, напал на двух человек и одного из них убил.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Власти рапортуют о случаях освобождения от выплаты налога на тунеядство
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика