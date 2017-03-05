Областной суд вынес приговор в отношении жителя Витебского района, который с ножом ворвался в соседский дом с угрозами расправы, напал на двух человек и одного из них убил, сообщил старший прокурор отдела прокуратуры региона Алексей Толкачев.

Трагедия произошла в ночь с 1 на 2 июля прошлого года в деревне Пушкари Витебского района. Неработающий 29-летний местный житель накануне выпил с другом. Понадобилась добавка, и они отправились в соседний дачный дом, где небольшая компания отмечала день рождения.

После мирного общения гости покинули дом, прогулялись, зашли к другому соседу, а затем снова вернулись за праздничный стол. В это время и разгорелся конфликт между обвиняемым и одним из троих участников вечеринки. Причиной стала недопитая бутылка.

Затем драчуны успокоились. Но в этот момент появилась сожительница обвиняемого. Увидев кровь на губе мужчины, она набросилась на обидчика. Именинник с применением силы выгнал обоих.

Затаенная обида и опьянение стали причиной последовавшей трагедии.

«Спустя 10 минут обвиняемый и его сожительница шли к дачному дому, вооруженные ножами. За обоими бежала проживавшая с ними бабушка. Своими криками она разбудила соседа. К сожалению, мужчина стал свидетелем уже окончания кровавой драмы. К тому времени мстительная женщина набросилась на именинника, нанесла ему несерьезную рану ноги. Присоединился и обвиняемый. Потерпевший стал звать на помощь. Проснулся его друг и вступил в схватку с нападавшим, который ударил парня ножом и нанес ранение в грудь. Тогда же проснулся и дядя именинника, попытался успокоить молодежь. Обвиняемый налетел на него с ножом и ударил в сердце. Мужчина успел выскочить на улицу с телефоном, увидел подбежавшего соседа, попросил вызвать милицию, а сам стал терять сознание», — восстановил цепь событий Алексей Толкачев.

Старший мужчина спустя некоторое время скончался в больнице. Остальные двое потерпевших быстро оправились от травм, пострадавший от рук женщины не стал предъявлять ей обвинение.

А вот ее сожителю инкриминировали три статьи Уголовного кодекса: угроза убийством; насилие в отношении лица, выполняющего общественный долг по пресечению правонарушений; убийство лица в связи с выполнением им общественного долга.

По всем трем обвинениям суд признал мужчину виновным. Приговор — 20 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, а также принудительное лечение от алкоголизма.