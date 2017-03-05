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Некоторые автобусы изменят маршруты 8 Марта в Минске
06.03.2017 15:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 мар — Sputnik. Некоторые автобусные маршруты Минска изменят свое движение в Международный женский день, сообщили в понедельник на предприятии "Минсктранс".
© Sputnik Виталий Аньков
На работу городского общественного транспорта в грядущую среду повлиял не только государственный праздник, но и приуроченный к нему женский забег, из-за которого часть улиц 8 Марта будут перекрыты.
Как сообщили в понедельник в "Минсктрансе", работа городских автобусных и троллейбусных запланирована по графику воскресных дней, трамвайных маршрутов — по графику выходного дня.
Из-за проведения "Женского забега" будет ограничено движение всех видов транспорта по проспекту Независимости на участке от улицы Бобруйская до улицы Козлова — с 8:00 до 14:00. В связи с этим некоторые автобусы будут идти в обход указанного участка.
С полным перечнем изменений в маршрутах общественного транспорта Минск на 8 Марта вы можете ознакомиться на
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Автобусы и троллейбусы в среду будут ходить по расписанию воскресенья, трамваи - по графику выходных.
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