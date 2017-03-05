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Дни франкофонии в Минске: классика в музее и шансон в пивоварне

06.03.2017 16:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мар — Sputnik. В нынешнем году в рамках Дней франкофонии в Беларуси продут концерты для любителей классики и современной музыки.

Дни франкофонии в Минске: классика в музее и шансон в пивоварне
© Фото: из архива художницы
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8 марта Дни франкофонии откроются концертом французской группы "Karpatt", которая выступит в ресторане-пивоварне "Друзья", а 12 марта в Национальном художественном музее насладиться французской музыкой смогут все любители классики.

Ежегодно в марте любители французского языка всего мира отмечают международный праздник — Дни франкофонии. Мероприятия, организованные в рамках этих дней направлены на распространение во всем мире французского языка и франкофонных культур.

Драйв путешествий в "Друзьях"

Франко-каталонское трио "Karpatt" проведет 8 марта в ресторане-пивоварне "Друзья" концерт-акцию. Организаторы уверяют, что это будет очень жаркий вечер в большой дружеской компании.

Музыканты парижского трио "Karpatt" играют вместе и путешествуют по миру уже 15 лет. Они везде умудряются быть понятными, слегка своими и впитать что-то неуловимое от каждого места, а после — передать дальше, на следующем концерте в новом городе  атмосферу тех городов, где выступали накануне. К нам в Беларусь "Karpatt" едут после серии концертов в Чили и Южной Америке.

Дни франкофонии в Минске: классика в музее и шансон в пивоварне
© Sputnik / Виктор Толочко
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Звенящая смесь французского шансона и джаза, чуток уличного панка, щепотка рока, а где-то и латиноамериканские ритмы с чуть электронными нотками — все это очень яркая музыка без стилистических ограничений. И лучше это один раз услышать, чем представить эту смесь!

Сен-Санс и Дебюсси в музее

12 марта 2017 года в 20:00 в Национальном художественном музее состоится концерт из серии "Палитра любимой классики" в исполнении камерного состава Государственного Академического симфонического оркестра Республики Беларусь под управлением Игоря Бухвалова (Нью-Йорк), солист — французский баритон Оливье Эт. В программе будет исполнены произведения композиторов Габриэля Форе, Камиля Сен-Санса, Гектора   Берлиоза, Шарля Гуно, Клода Дебюсси, Жака Оффенбаха.

 
Теги: Минск
 
 
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Традиционные Дни франкофонии придутся по душе и ценителям камерной музыки и любителям музыкальных экспериментов от шансона до джаза.

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