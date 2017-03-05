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В Гродно 5 марта был побит температурный рекорд дня

06.03.2017 16:15 — Новости Общества | Tut.by  
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В воскресенье, 5 марта, природа побаловала жителей Гродно нетипичной для начала первого месяца весны погодой. Было тепло и солнечно, воздух прогрелся до отметки в плюс 14,3 градуса. Как отмечают специалисты, это рекордное значение для 5 марта за всю историю наблюдений, сообщает БЕЛТА.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

«Предыдущий рекорд продержался почти 20 лет. 5 марта 1998 года в Гродно столбик термометра поднимался до плюс 13 градусов», — отметили в Гродненском областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Кстати, погода била рекорды по всей области. Теплее всего 5 марта было в Волковыске, где температура воздуха поднималась до отметки плюс 17,2 градуса.

Благодаря аномально теплому концу февраля и началу марта можно говорить о наступлении климатической весны. Наступает она тогда, когда среднесуточная температура переходит через ноль градусов.

Впрочем, рекорды месяца аномально теплое воскресенье не побило. В далеком 1968 году 30 марта воздух в Гродно прогрелся до плюс 22 градусов. Холоднее всего было в 1964 году, тогда 8 марта столбик термометра опустился до минус 26,9 градуса.

 
Теги: Гродно
 
 
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Предыдущий рекорд продержался почти 20 лет. 5 марта 1998 года в Гродно столбик термометра поднимался до плюс 13 градусов.

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