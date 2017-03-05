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Белстат: средний возраст белорусок – 42,5 года

06.03.2017 16:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мар – Sputnik. Национальный статистический комитет опубликовал статистику о белорусских женщинах – выход обзора ведомство приурочило к празднованию 8 Марта.

Белстат: средний возраст белорусок – 42,5 года
© Sputnik / Виктор Толочко
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Как свидетельствует официальная статистика, а 1 января в Беларуси проживали порядка 5,1 миллиона женщин – 53,4% от общей численности населения. Большинство представительниц прекрасного пола (78%) живут в городах или поселках городского типа.

Средний возраст белорусской женщины – 42,5 года. При этом ожидаемая продолжительность жизни для городских жительниц составляет 78,9 лет, для сельских – 76,5 лет.

Среди женщин работают 64,1%, из них работницы трудоспособного возраста – 82,7%. Согласно данным статистики каждая четвертая женщина, занятая в экономике страны, – в возрасте до 31 года.

"В основном женщины заняты в сфере услуг (73,4%). Преимущественно "женскими" являются такие виды деятельности, как "здравоохранение и социальные услуги", "образование", "услуги по временному проживанию и питанию", "финансовая и страховая деятельность", – добавили в Белстате.

Также большинство женщин – среди преподавателей школ: по данным Белстата, на начало 2016/2017 учебного года их доля в общей численности учителей, как и в числе директоров и их заместителей, составляла 86%.

Белстат также сообщил о том, что в 2016 году мамами стали 117,8 тысяч женщин.

 
Теги: Минск
 
 
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На начало этого года в Беларуси проживало более пяти миллионов женщин – около 53,4% от общего населения.

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