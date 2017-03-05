Глава ЦИК Лидия Ермошина в интервью, опубликованном на сайте Национального пресс-центра , рассказала, в чем мужчины проигрывают женщинам, и готовы ли белорусы выбирать леди лидерами страны.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— За последние годы у нас женщины действительно стали крупными политическими фигурами, — считает Лидия Ермошина. — Во-первых, увеличилось количество министров. Если взять наш парламент, то значительно возросло количество женщин-руководителей комиссий парламента. Вице-спикер верхней палаты парламента теперь женщина, это во второй раз после Тамары Николаевны Дудко. Женщины стали занимать видные посты.

Глава ЦИК сослалась на слова социологов, которые «давно говорили, что женщина последнего времени гораздо лучше образована, чем мужчина».

— Она не только лучше образована, но и обладает более высоким интеллектом. Хотя бы потому, что интересуется и вопросами культуры, и больше путешествует, больше следит за собой, то есть больше растет. Наверное, этим и объясняются качественные изменения, которые произошли в структуре власти. Ну и, конечно, изменилось отношение властей. Раньше всегда действовало мужское лобби. Не потому, что существовало сексистское отношение к женщинам. Потому, что мужчинам всегда проще работать с мужчинами. Они всегда считали женскую психологию несколько иной и предпочитали, чтобы на первых ролях — среди тех, кто с ними постоянно контактирует — находился мужчина.

По мнению Лидии Ермошиной, женщины лучше адаптируются ко всем вызовам, которые выставляет время.

— В том плане, что не так падают духом, как мужчины. Они более гибкие. Они меняют профессии, они меняют работы, они гораздо лучше приспосабливаются к сложным жизненным ситуациям. Мужчины менее подвижны в этом.

При этом, глава ЦИК считает, что «население пока не склонно делать преимущественный выбор в сторону женщин».

— Хотя и здесь все меняется. Посмотрите: премьер-министр Великобритании — женщина, канцлер Германии — женщина, причем это авторитетнейшие политики. Президентом США чуть не стала женщина. Поэтому, мир меняется, отношение к женщине как к руководителю меняется. Мы в этом плане немного отстаем. Привыкли, мол, крепкий мужик лучше справится с обязанностями руководителя, а не женщина. Но, я думаю, что и это к нам придет тоже.

По мнению Лидии Михайловны, самое главное качество, которое свойственно женщине гораздо больше, чем мужчине — наличие здравого смысла.

— Женщины с традиционными взглядами и устремлениями наделены им в большей степени. Мужчины со здравым смыслом зачастую просто зануды. Для женщины это такое же умение, как умение готовить. Обладание здравым смыслом — то качество, которое позволит женщинам в современных условиях проводить политику более успешно, чем мужчинам. Это качество свойственно белорусским, как в принципе и русским, и украинским женщинам: они наследовали его генетически от своих бабушек и мам, которые прошли очень долгий путь. Путь, когда простая девочка из деревни становилась крупным начальником. При этом она сохраняла семью, ждала мужа с фронта, и вообще испытывала на себе все тяготы военного и прочих времен. С одной стороны, это качество — наш крест, потому что на нас благодаря этому здравому смыслу все и наваливается. С другой стороны, это то, что поможет нам выплыть в будущем, государству и обществу в целом.