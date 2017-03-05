В преддверии 8 Марта сотрудники столичного зоопарка объявили в соцсетях конкурс: выбирают самую красивую обитательницу учреждения. Состязание называется «Некрасивых женщин не бывает», а участники — создания с неординарной внешностью. О каждом из них рассказывают сотрудники зоопарка.

Оставить свой голос можно в соцсетях или в опросе на страницах TUT.BY.



Фото: Википедия

Эта птица с внешностью престарелой дамы и редкими седыми букольками — не кто иной, как африканский марабу. Марабу — род птиц из семейства аистовых. Из-за странной внешности птицу считают злой, уродливой и очень коварной. Наша барышня кроме всего прочего обладает весьма склочным характером и норовит клюнуть зазевавшегося посетителя.

И все-таки эта пернатая экзотика, напоминающая престарелую чопорную английскую леди, заслуживает вашего благосклонного внимания. Хотя бы потому, что топочет лапами не в гневе, а охотясь (вспугнутую добычу тут же с удовольствием поглощает, — такая стратегия охоты называется вытаптыванием).

Выделяются марабу и необычным брачным ритуалом. Именно самки борются за внимание самца, который выбирает или отвергает претенденток. Делают это самочки при помощи звуков, напоминающих мычание, вой или свист, так как, откровенно говоря, голоса этих птиц совершенно не мелодичны.

Стоит отдать должное — несмотря на скверный внешний вид, марабу замечательные, очень заботливые и трепетные родители. Самки и самцы вместе высиживают яйца и ухаживают за подрастающим поколением. Каждая пара выращивает по два-три птенца, которые вылупляются примерно через 30 дней высиживания.

Арабы почитают марабу в качестве мудрой птицы.



Фото: Минский зоопарк

Обычные лягушки выглядят слабыми и беспомощными, легко становятся добычей хищника и поэтому стараются быть как можно менее заметными. Участница нашего конкурса всегда привлекает внимание посетителей. Да и вы, безусловно, вызовете у нее интерес… гастрономический.

Лягушка-водонос, она же крапчатая poющая, она же южноафриканская лягушка-бык, представляет собой одну из наиболее популярных и чрезвычайно эффектных бесхвостых земноводных. Террариумисты называют ее фамильярно «пикси» (по подродовому названию). Достигает в длину 25 см. И, что удивительно, ширина лягушки почти равна длине!

Это земноводное трудно назвать красавицей. Зато вот как характеризует эту лягушку американский террариумист Рекс Ли Сирси: «Одна из самых крутых и хулиганистых лягушек. Хотя вы и больше ее, ей лучше уступить дорогу. Эта лягушка ест все, что может запихнуть в пасть — все, что можно съесть. Известно, что она устойчива к любым ядам, а потому пожирает сколопендр, скорпионов и даже кобр. Когда вы следите за «пикси», она точно так же нагло следит за вами, видимо, дyмaя: «Интересно, смогу ли я проглотить это существо?..»

Любите пощекотать нервы? Тогда вы не обойдете вниманием толстушку-пикси!



Фото: Минский зоопарк

Рыба или змея? Представляем хищницу с оригинальной внешностью — леопардовую мурену.

Мурена не отличается особой привлекательностью. С ней не захочешь связываться, даже не зная про ее опасность. Кожа у них голая, без чешуи. Голова с маленькими глазками и огромной пастью, нет грудных и брюшных плавников — все это только усиливает сходство этих рыб со змеями. Мурены имеют удлиненные и очень острые зубы. Толстый слой слизи защищает кожу от механических повреждений, микробов и паразитов. У некоторых мурен слизь ядовита: от соприкосновения с ней у человека на коже могут остаться ожоги.

Мурены — ночные животные, зрение у них слабое, свою жертву чувствуют на расстоянии по запаху. Днем сидят в расщелинах скал и кораллов, а ночью охотятся на мелких рыб, крабов, моллюсков.

Опасна ли мурена для человека? Конечно! Но только в том случае, если человек сам ее провоцирует. Увидев обыкновенную мурену, не стоит беспокоить эту скромную рыбу. Неприрученная мурена лишь в исключительных случаях нападает на противника, превосходящего ее по размерам. Следовательно, если ее не провоцировать, она не тронет вас и отплывет сама. Не стоит совать руку или ногу в расщелину, где прячется мурена, или преследовать ее.

Примечательной особенностью мурены является ее приручаемость. Это одна из немногих рыб, которых можно дрессировать. Во всяком случае, она с удовольствием примет кусочек рыбы из рук заботливого воспитателя.

Всем любителям рыб и рептилий предлагаем отдать свой голос этой гибкой красавице.



Фото: Минский зоопарк

Летучие мыши — единственные млекопитающие в мире, освоившие воздушное пространство. Встречаются повсюду, кроме полярных районов и высокогорий. Зоология описывает их как представителей отряда рукокрылых. Их неординарный внешний вид вызывает у людей совершенно разные эмоции — от отвращения и страха до настоящего умиления.

Передние конечности у животных превратились в крылья, но это не совсем так. Дело в том, что их «крыльями» являются лапки с длинными фалангами пальцев, которые между собой соединяет кожистая перепонка; заканчиваются передние конечности крючковатым когтем.

Мордочка у летучей мыши — некрасивая, а порой даже безобразная, с причудливыми ушками. Тельце у этих существ покрыто не слишком густой шерстью. Размах крыльев-рук может варьироваться от 15 см до 2 м!

Почти все летучие мыши — насекомоядные животные, одни предпочитают бабочек, и стрекоз, другие лакомятся жуками, пауками и их личинками. Свою потенциальную жертву рукокрылые хватают на лету в воздухе, где ее и съедают. Лишь несколько видов научились более цивилизованному приему пищи: после охоты они летят в удобное логово, где и трапезничают не спеша.

Очковый листонос питается в основном фруктами (бананы, финики, гуава), реже насекомыми. Часто пьет нектар, как колибри. Отличительной чертой листоноса является «носовой листок» — уплотнение верхней части кожи носа. Получается нечто, похожее на рог.

Ночной образ жизни и стремительный порхающий полет не позволяют рассмотреть это удивительное существо и понять, что пусть с крылышками, но все же перед нами мышка — теплая, пушистая и милая.



Фото: Википедия

Редко какие животные вызывают у людей такую неприязнь, как гиены — ни их внешний вид, ни дикое поведение во время охоты на позитивные эмоции никого не настраивают.

Например, коренные жители Африки, глядя на настойчивость и энтузиазм, с которым эти животные разрывали могилы, были убеждены, что гиены связаны со злыми духами, а сами являются оборотнями. Челюсти этих животных способны создавать самое сильное давление среди всех млекопитающих — 70 кг/кв. см (они являются единственными хищниками в мире, которые могут зубами размельчить крупные кости практически всех животных, за исключением слонов).

Лапы у гиены кривые и короткие, при этом задние намного короче передних, что создает впечатление, будто животное приседает. Яркая черно-белая косматая шерсть завершает образ жуткого зверя.

Но при этом гиены — самые заботливые матери среди хищников (по мнению профессора Стивена Гликмана). В отличие от львиц, гиены отгоняют самцов от добычи, подпуская к ней поначалу лишь малышей. Маленькую «принцессу» — будущего вожака стаи — трепетно выращивает вся стая. Кроме того, они очень долго вскармливают детенышей молоком — почти 20 месяцев.

Необычные повадки, яркая внешность и нежная забота… Разве гиены достойны только презрения?



Фото: Минский зоопарк

Людей, которым нравятся пауки, в мире не так уж много, хотя в последнее время эти страшные волосатые создания стали пользоваться популярностью в качестве домашних питомцев. Но все же у большей части человечества вид паука по-прежнему вызывает отвращение, страх и подобные не очень приятные ощущения.

Все пауки — хищники. Бросаясь на добычу, паук пронзает ее своими острыми челюстями, похожими на кинжалы, и впрыскивает яд, который парализует добычу. Затем он обрабатывает жертву пищеварительной жидкостью и высасывает уже полупереваренные ткани жертвы.

Самые крупные среди пауков на земле — птицееды. Это группа (около 2 тысяч видов) больших, наземных или древесных пауков, населяющих все континенты, кроме Антарктиды. Самые крупные из них с трудом помещаются на обеденной тарелке. Тело их покрыто волосками, что делает их вид устрашающим.

Примечательно, что птицееды обладают выраженной индивидуальностью: «ручные» особи могут совершенно спокойно сидеть на своем хозяине, не проявляя агрессивных намерений. Такой оригинальный домашний питомец — экзотика, способная удивить ваших друзей и привнести в обыденную жизнь элемент экстрима. Паук-птицеед неприхотлив в обслуживании, его не нужно выгуливать, и навязчивого требования еды, как у кошки, вы от него не услышите.

Впечатлены необычным лохматым восьминогим другом? Голосуйте за птицееда!



Фото: Минский зоопарк

Черепах можно по праву назвать живыми ископаемыми. Считается, что они возникли в юрском периоде и с тех пор почти не изменились. Главная их особенность — наличие панциря, или по-старинному — «черепа» (откуда и происходит название). Он состоит из верхнего и нижнего щитов, срастающихся со скелетом, прикрывающих тело животного и обеспечивающих защиту.

Змеиношейная черепаха живет в реках и озерах Восточной Австралии. Небольшая, максимально до 30 см по длине панциря, черепаха имеет удивительно длинную шею. Вместе с головой шея по длине почти равна всему туловищу. Рептилия не втягивает шею внутрь, а лишь закладывает ее вбок под панцирь, так что вся шея и голова видны спереди.

На голове выделяются яркие, но очень маленькие глаза золотистого цвета.

Змеиношейные черепахи являются хищниками, питаются рыбой и беспозвоночными, в процессе охоты (или, точнее, рыбной ловли) чрезвычайно проворны, они выбрасывают голову, как змея. Хватают рыбку за рыбкой целиком, как удар серпа. Причем вначале выбирают рыб красного цвета, а уже затем принимаются за любых.

Если взять такую черепаху в руки, она сильно изгибает шею и может легко укусить за руку.

Многие австралийцы держат их в своих аквариумах как домашних животных. Черепахи легко приручаются и берут кусочки рыбы из рук хозяина.

Выразительные глаза и длинная шея — «изюминки» этой красавицы.