МИНСК, 6 мар — Sputnik. Судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда не поддержала позицию государственного обвинителя, которая просила назначить расстрел двум обвиняемым по делу о заказном убийстве, сообщает Sputnik.



© Sputnik / Анна Нефедова Приговор за заказное убийство: пожизненные сроки вместо "вышки"

В ходе судебных прений прокурор Наталья Петровская заявила, что считает вину всех троих доказанной в суде и попросила назначить 44-летнему Александру Жильникову и 23-летнему Вячеславу Сухарко смертную казнь , а 27-летней минчанке Алине Шульгановой — 15 лет лишения свободы .

Данный приговор не окончательный и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда через Минский городской суд в течение десяти суток. После оглашения приговора ни адвокаты обвиняемых, ни прокурор не сообщили журналистам, будут ли обращаться в Верховный суд. Родственники убитых еще на стадии судебного следствия заявляли свою позицию о том, что к обвиняемым в убийстве трех человек нужно применить исключительную меру наказания.

"Отец" и "сын"

"Расстрельный" приговор гособвинитель попросила назначить для 44-летнего Жильникова, ранее судимого спецназовца, и 23-летнего воспитанника брестского детского дома Сухарко. На стадии судебных прений адвокат Сухарко, убеждая суд не назначать своему подзащитному расстрел, подчеркнула, что он, имея особенности психики, поддался влиянию своего старшего товарища и подельника Жильникова и поэтому пошел на преступление. "Он его отцом называл", — сказала адвокат.

Суд признал Сухарко и Жильникова виновным в совершении убийства двух и более человек, с особой жестокостью и спряженном с разбоем, а также в хищении личных документов и по совокупности назначил пожизненный срок .

Бывшая воспитательница

Минчанка Шульганова, которая признана виновной в организации преступления, в результате которого были убиты два человека, в приготовлении похищения человека, была приговорена по совокупности назначенного наказания к 12 годам лишения свободы. Это на три года меньше, чем просила прокурор. Сама Шульганова, в прошлом активистка БРСМ и воспитательница в детском саду, во время суда раскаялась и просила судью не назначать ей наказание, связанное с лишением свободы. Она убеждала суд, что хотела смерти, а хотела только вернуть своего бывшего любовника и заставить уехать из Минская свою более удачливую соперницу.