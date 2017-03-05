МИНСК, 6 мар — Sputnik. Возможность введения декретного отпуска для оцтов вынесут на общественное обсуждение в Беларуси, заявил в эфире телеканала " Беларусь 1 " заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак.

Согласно белорусскому законодательству любой из родителей может оформить отпуск по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Пользуются этим правом в основном женщины, однако последний год в Беларуси активно обсуждают возможность введения обязательного отпуска по рождению ребенка и для отцов.

Сейчас об отпуске по уходу за ребенком для отцов задумались и в правительстве: все аспекты возможного нововведения рассматривает специальная межведомственная группа.

"Вопрос этот важный: готовность и возможность нанимателей нести эти расходы. Поэтому, я думаю, результатом будет согласованное решение, и это могут быть различные источники", — рассказал в эфире телевидения Румак.



© Sputnik / Виктор Толочко Декретный отпуск для отцов: уйти нельзя остаться

Предполагается, что подобный отпуск для отцов будет длиться в месяц — одновременно в "полноценный" декрет смогут уходить и матери. Однако вопрос продолжает прорабатываться.

Власти обещают вынести вопрос о декрете для отцов на общественное обсуждение.

Специальная группа выдвинет свои предложения по декретному отпуску для отцов уже до конца этого года. Пока же, согласно данным общественных организаций, в Беларуси только 1% отцов принимают решение взять декретный отпуск вместо матери ребенка.