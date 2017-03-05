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Вопрос введения декретных отпусков для отцов обсудят публично
06.03.2017 17:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 мар — Sputnik. Возможность введения декретного отпуска для оцтов вынесут на общественное обсуждение в Беларуси, заявил в эфире телеканала "
Согласно белорусскому законодательству любой из родителей может оформить отпуск по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Пользуются этим правом в основном женщины, однако последний год в Беларуси активно обсуждают возможность введения обязательного отпуска по рождению ребенка и для отцов.
Сейчас об отпуске по уходу за ребенком для отцов задумались и в правительстве: все аспекты возможного нововведения рассматривает специальная межведомственная группа.
"Вопрос этот важный: готовность и возможность нанимателей нести эти расходы. Поэтому, я думаю, результатом будет согласованное решение, и это могут быть различные источники", — рассказал в эфире телевидения Румак.
© Sputnik / Виктор Толочко
Предполагается, что подобный отпуск для отцов будет длиться в месяц — одновременно в "полноценный" декрет смогут уходить и матери. Однако вопрос продолжает прорабатываться.
Власти обещают вынести вопрос о декрете для отцов на общественное обсуждение.
Специальная группа выдвинет свои предложения по декретному отпуску для отцов уже до конца этого года. Пока же, согласно данным общественных организаций, в Беларуси только 1% отцов принимают решение взять декретный отпуск вместо матери ребенка.
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Тему декретного отпуска для отцов в Беларуси активно прорабатывает межведомственная группа.
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