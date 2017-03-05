Белорусские таможенники перекрыли канал контрабанды сигарет в Евросоюз. В незаконном экспорте подозревают 12 жителей Витебской области.

«Установлено, что организованная группа за полтора года незаконно переправила по железной дороге в Латвию свыше 39 тысяч пачек белорусских сигарет на общую сумму более 37 тысяч рублей. Так, несколько человек прямо на ходу запрыгивали в вагоны с углем. Там они закапывали коробки с сигаретами, а затем покидали движущийся состав. В условленном месте их забирал сообщник на машине», - сообщил начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Сергей Кабакович.

Подозреваемых взяли с поличным во время одной из таких вылазок. Все они сейчас находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело.

В ЕС оценивают потери от контрабанды сигарет из разных стран в 10 миллиардов евро в год.