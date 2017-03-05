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Окей, Sputnik: могут ли не пускать в кинотеатр по возрасту?

06.03.2017 17:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мар — Sputnik. Билетеры кинотеатров обязаны не пускать на фильмы с возрастными ограничениями слишком молодых зрителей, даже если те уже приобрели билеты, сообщили Sputnik в Минкультуры Беларуси.

Окей, Sputnik: могут ли не пускать в кинотеатр по возрасту?
© Фото: Marvel
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Sputnik продолжает отвечать на вопросы читателей. Минчанка Ирина рассказала редакции о том, что на сеансе фильма "Логан" (возрастной рейтинг — 18+) половина зала кинотеатра была занята детьми. Читательница поинтересовалась, есть ли какие-то правила, которые обязывают сотрудников кинотеатра ограничивать допуск детей на фильмы с ограничениями по возрасту.

"Продажа билетов осуществляется только для тех зрителей, которые соответствуют возрастному ограничению. Если у кассира возникают сомнения — он может потребовать документ, удостоверяющий личность", — рассказали Sputnik в Минкультуры.

Там же уточнили: бывают случаи, когда билеты детям покупают учителя или родители, однако слишком юных зрителей все равно нельзя впустить на сеанс фильма "для взрослых".

"Билетер также имеет право и даже обязан контролировать соответствие зрителей в зале возрастному ограничению. Если зритель не может доказать, что уже достиг соответствующего возраста, его не должны пускать на сеанс — затем или вернут деньги на билеты, или предложат сходить на другой фильм", — добавили в ведомстве.

Если вы видите на фильме с высоким возрастным ограничением детей, вам лучше сразу обратиться в администрацию кинотеатра — тогда юные зрители не увидят кино "для взрослых", а билетеры понесут наказание за невыполнение своей прямой функции", — отметили в Минкультуры.

Если у вас есть вопросы для рубрики "Окей, Sputnik" — пишите их в комментариях под материалом или присылайте в наших социальных сетях.

 
Теги: Минск
 
 
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Бывают такие случаи, когда на фильмы с категорией 16+ или даже 18+ детям билеты покупают взрослые - учителя или родители, поэтому кассиры не могут проверить возраст...

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