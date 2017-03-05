﻿ Житель Дубровенского района угрожал жене бензопилой, а затем принялся с ее помощью "делить" вещи. 21.by
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Житель Дубровенского района угрожал жене бензопилой, а затем принялся с ее помощью "делить" вещи

06.03.2017 20:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Двадцатишестилетний механизатор в пьяном угаре набросился с бензопилой на жену, угрожая убить, сообщил прокурор Дубровенского района Михаил Патеев.

«Мужчина приехал с работы нетрезвым, едва стоял на ногах. Дома он завалился в кровать — и в таком виде его застала, вернувшись от соседей, жена. К слову, она на 15 лет старше супруга, они воспитывают двоих детей. Женщина разбудила мужа, разгорелась ссора. Глава семейства решил использовать в качестве аргумента острые предметы, которые подвернулись под руку — ножи, вилки. Когда жена их отобрала, достал из шкафа бензопилу и начал наступать на женщину. Она схватила детей и бросилась из дома», — рассказал Михаил Патеев.

Затем мужчина принялся делить имущество: с помощью бензопилы разрезал наполовину кухонные шкафчики, диван и другую мебель. Вскоре подъехали сотрудники милиции, которых вызвала супруга, мужчину задержали.

Райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ст. 186 (Угроза убийством) Уголовного кодекса. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

 
 
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Мужчина достал из шкафа бензопилу и начал наступать на женщину. Она схватила детей и бросилась из дома.

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