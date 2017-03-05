В Минске прошла выставка работ претендентов на госпремию в области культуры и искусства. Как передает корреспондент «МИР 24» Андрей Алексеенко, такого в Большом театре оперы и балета еще не было. На государственные премии претендуют спектакли, учебники и энциклопедии, киноленты. В этот раз глава государства Александр Лукашенко лично оценивает номинантов. Для президента важна объективность и честность при выборе лучших работ.

«Вы же люди ревнивые, завистливые. Можете один одного придавить. Меня это волнует, потому что указ подписывает Президент. Поэтому решил в этом году пощупать все», - говорит глава Республики.

На выставке присутствует любимый инструмент легендарного «песняра» Владимира Мулявина - гитара с двумя грифами, а также сценические костюмы маэстро. Композитор Александр Кремко восстановил некоторые произведения Мулявина, которые не звучали 38 лет. Исполнить их он может на любом инструменте.

Документалист Анатолий Алай снял больше сотни фильмов о войне, о судьбах солдат и маршалов, военнопленных, пропавших без вести.