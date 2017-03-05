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По ту сторону сцены: Лукашенко оценил претендентов на госпремию
06.03.2017 22:06 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Минске прошла выставка работ претендентов на госпремию в области культуры и искусства. Как передает корреспондент «МИР 24» Андрей Алексеенко, такого в Большом театре оперы и балета еще не было. На
«Вы же люди ревнивые, завистливые. Можете один одного придавить. Меня это волнует, потому что указ подписывает Президент. Поэтому решил в этом году пощупать все», - говорит глава Республики.
На выставке присутствует любимый инструмент легендарного «песняра» Владимира Мулявина - гитара с двумя грифами, а также
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