|
Поздравление президента республики Беларусь с Днём женщин
06.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
Дорогие соотечественницы!
Примите искренние поздравления с Днем женщин.
Этот праздник — дань признательности и уважения нашим матерям, женам, дочерям, подругам и коллегам. Он приходит к нам с первыми днями весны как символ возрождения природы, торжества красоты и добра.
Сегодня мы благодарим представительниц прекрасной половины человечества за большой вклад во все сферы жизни общества. Неоценима ваша роль в развитии отечественного здравоохранения и образования, промышленности и сельского хозяйства, культуры и науки, системы государственного управления и бизнеса. Вы являетесь хранительницами семейных ценностей и передаете их подрастающему поколению.
Спасибо за вашу житейскую мудрость и трудолюбие, высокий профессионализм и замечательные человеческие качества. Пусть в ваших домах царят уют и тепло, работа приносит удовольствие и чувство исполненного долга, а каждый новый день дарит прекрасное настроение.
Здоровья, счастья и благополучия вам, вашим родным и близким.
Александр Лукашенко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дорогие соотечественницы! Примите искренние поздравления с Днем женщин. Этот праздник — дань...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии