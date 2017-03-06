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Поздравление президента республики Беларусь с Днём женщин

06.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Дорогие соотечественницы!

Примите искренние поздравления с Днем женщин.

Этот праздник — дань признательности и уважения нашим матерям, женам, дочерям, подругам и коллегам. Он приходит к нам с первыми днями весны как символ возрождения природы, торжества красоты и добра.

Сегодня мы благодарим представительниц прекрасной половины человечества за большой вклад во все сферы жизни общества. Неоценима ваша роль в развитии отечественного здравоохранения и образования, промышленности и сельского хозяйства, культуры и науки, системы государственного управления и бизнеса. Вы являетесь хранительницами семейных ценностей и передаете их подрастающему поколению.

Спасибо за вашу житейскую мудрость и трудолюбие, высокий профессионализм и замечательные человеческие качества. Пусть в ваших домах царят уют и тепло, работа приносит удовольствие и чувство исполненного долга, а каждый новый день дарит прекрасное настроение.

Здоровья, счастья и благополучия вам, вашим родным и близким.

Александр Лукашенко

 
 
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Дорогие соотечественницы! Примите искренние поздравления с Днем женщин. Этот праздник — дань...

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