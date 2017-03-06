Вчера в Драматическом театре белорусской армии состоялось чествование представительниц прекрасной половины человечества в канун предстоящего праздника — Дня женщин. В мероприятии приняли участие члены общественного объединения «Республиканская ассоциация членов семей военнослужащих, погибших в Афганистане, «Память и долг», Фонда социальной защиты вдов и детей военнослужащих, погибших в локальных военных конфликтах, «Долг», Белорусской общественной организации солдатских матерей.



С самыми искренними и теплыми словами к присутствующим обратился помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах — начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь генерал-майор Александр Гура. Александр Николаевич отметил: в нашей стране с особой теплотой относятся к женщинам, которые, по сути, олицетворяют саму жизнь, стремление к гармонии, непобедимую красоту.

Генерал-майор Александр Гура подчеркнул, что в том числе и благодаря усилиям женщин, формирующих характеры, взгляды и убеждения целых поколений, наш народ выдержал многочисленные испытания.

Современные Вооруженные Силы, отметил генерал-майор Александр Гура, готовы защитить мир и стабильность в Беларуси. То, что белорусская армия достойно выполняет стоящие перед ней задачи, показала недавно завершившаяся комплексная проверка боеготовности Вооруженных Сил.

В завершение своего выступления генерал-майор Александр Гура выразил слова благодарности женщинам за труд, волю, жизнеутверждающий оптимизм, пожелал им доброго здоровья, успехов в труде на благо Отечества, мира и добра.

Участникам мероприятия подарили праздничный концерт.

Майор Андрей Бокза, «Ваяр», фото Дениса Малышица