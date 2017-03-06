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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко присвоил генеральские звания

06.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал указы о присвоении воинских и специальных званий. Воинское звание генерал-майор присвоено Александру Шкиренко, Александру Кареву, Сергею Феоктистову и Сергею Теребову. Вадиму Синявскому, Александру Ковальчуку и Ивану Подгурскому присвоено специальное звание генерал-майор милиции. Специальное звание генерал-майор юстиции присвоено Александру Рахманову и Владимиру Шалухину. Прокурору Брестской области Виктору Климову присвоен классный чин государственного советника юстиции 3 класса.

БЕЛТА

 
 
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал указы о присвоении воинских и специальных...

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