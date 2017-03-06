5 марта в торжественной обстановке на плацу 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов проводили в запас воен­нослужащих, призванных для выполнения поставленных задач.

Основной целью проводимых мероприятий являлась проверка и повышение уровня боевой готовности и способности соединений и воинских частей выполнить свои задачи по предназначению в современных условиях.

Особенностью проверки стала ее комплексность. Было проверено функционирование как управляющей, боевой, так и обеспечивающих систем Вооруженных Сил. Одним из важнейших условий объективной оценки действий войск стала внезапность проводившихся мероприятий.

К участию в них было привлечено более 30 воинских частей и подразделений различных родов войск и специальных войск, призвано из запаса около 3.000 военнообязанных. В частности, были задействованы подразделения 11, 19 и 120‑й отдельных гвардейских механизированных бригад, 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, воинские части и подразделения 72 ОУЦ, подразделения ракетных войск и артиллерии, инженерных войск.

Также привлекались к проверке Военно-воздушные силы и войска ПВО. Осуществлена проверка системы противовоздушной обороны полетами контрольных целей. Радиолокационное поле наращивалось действиями подвижных маловысотных радиолокационных групп радиотехнических соединений.

Для проведения мероприятий проверки была задействована материальная база Борисовского, Гожского, Домановского, Обуз-Лесновского и Осиповичского полигонов, аэродромов в Барановичах, Мачулищах и Бобруйске.

В дальнейшем предстоит провести детальный разбор и выработать комплекс мер по совершенствованию подготовки Вооруженных Сил в интересах обеспечения военной безопасности государства. Но уже сейчас можно констатировать, что воинские части и подразделения, привлекаемые к проверке, учебно-боевые задачи выполнили успешно.