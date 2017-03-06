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По заслугам и честь

06.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В в/ч 54804 торжественно проводили домой более 300 военнообязанных, призванных из запаса.

Поздравить запасников прибыли командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны генерал-майор Олег Двигалев, представители органов власти города Барановичи, командование и личный состав авиабазы, а также родные и близкие участников сбора.

К военнообязанным обратился командир части полковник Юрий Пыжик:

— Благодарен военнослужащим запаса за проделанную работу и профессиональный подход к делу. Те задачи, которые перед ними были поставлены, выполнены на высоком уровне. Можно смело сказать, что за это время они стали неотъемлемой составляющей нашей воинской части.

Отличившимся вручили грамоты и ценные подарки, некоторым из них были присвоены очередные воинские звания и вручены погоны. Затем воины запаса прошли торжественным маршем.

Когда официальная часть мероприятия закончилась, виновники торжества охотно делились впечатлениями.

— Я отдал армии более двадцати лет жизни, побывав за это время на разных должностях. Думал, что уж меня удивить будет сложно, однако эти сборы преподнесли немало сюрпризов, — рассказал подполковник запаса Валерий Шумский. — Было действительно интересно! Также хочу отметить возросший уровень организации всех мероприятий.

Старший лейтенант Максим Гарлукович, «Ваяр», фото Дениса Малышица

 
 
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В в/ч 54804 торжественно проводили домой более 300 военнообязанных, призванных из запаса. Поздравить...

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