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Спасибо за службу, запасники!

06.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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На днях на строевом плацу 188‑й гвардейской инженерной бригады состоялся торжественный митинг, посвященный проводам военнообязанных, призванных на сбор в эту бригаду.

В ходе комплексной проверки боеготовности Вооруженных Сил инженеры понтонно-мостового батальона, укомплектованного запасниками, во главе с гвардии подполковником Михаилом Тупальским успешно обеспечили переправу войск через реку Свислочь.

Со словами благодарности к присутствующим обратился начальник инженерных войск Вооруженных Сил — начальник управления инженерных войск Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Андрей Кураков:

— Защита своего Отечества во все времена являлась высшей доблестью для мужчин. Вы с честью выдержали ратный экзамен в ходе комплексной проверки боеготовности Вооруженных Сил. В кратчайшие сроки успешно восстановили свои навыки и умения, провели слаживание подразделений и качественно выполнили поставленные задачи. Несмотря на трудности, тяжелые погодные условия, вы проявили стойкость характера, выдержку, смекалку. Спасибо вам за проделанную нелегкую армейскую работу!

Командир 188 ибр гвардии полковник Сергей Дьячков поблагодарил военнообязанных за добросовестное исполнение воинского долга, безукоризненную дисциплину и усердие при выполнении задач инженерного обеспечения.

Заместитель военного комиссара военного комиссариата Могилевской области полковник Андрей Ягур искренне поблагодарил всех запасников за добросовестность, проявленную при выполнении учебно-боевых задач.

В завершение торжественного мероприятия военнообязанные, призванные из запаса, были поощрены благодарностями и грамотами. Также на имя руководителей предприятий и организаций по месту работы военнообязанных были высланы благодарственные письма, присвоены очередные воинские звания.

Капитан Александр Кибик, «Ваяр», фото автора

 
 
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На днях на строевом плацу 188‑й гвардейской инженерной бригады состоялся торжественный митинг, посвященный...

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