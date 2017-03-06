|
Минздрав о резонансных случаях анафилактического шока: Причина не в качестве препаратов
07.03.2017 00:00 — Новости Общества | Tut.by
В Беларуси возобновили использование серий антибиотика, при введении которого регистрировалась реакция в виде анафилактического шока. Об этом сообщает
Под
Решение о возможности дальнейшей реализации и применения серий этих препаратов принято после проведения ряда мероприятий, в том числе контроля качества образцов в РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении».
«Результаты испытаний свидетельствуют, что качество этих лексредств соответствует требованиям фармакопейных статей производителя. Следовательно, качество препарата не является причиной возникновения анафилактического шока», — пишет БЕЛТА.
Как
По информации издания, результаты экспертизы показали: во всех случаях развития нежелательных реакций не установлена взаимосвязь с качеством лекарственных средств. Таким образом, можно предположить, что причиной анафилактического шока во всех трех случаях стала индивидуальная реакция организма (на антибиотик или обезболивающее средство — установить невозможно).
Таким образом, со 2 марта разрешено продавать и использовать «Цефтриаксон» (порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г во флаконах) сразу шести серий: 210 215; 51 400 916, 51 861 016, 51 931 016, 5 890 716, 5 180 816, а также «Лидокаина гидрохлорид» (раствор для инъекций 10 мг/мл в ампулах 5 мл) серий 650 916, 530 816, 550 816.
Остальные серии препаратов не изымались. Хотя Минздрав давал дополнительные рекомендации по использованию.
Напомним, 16 января 31-летняя жительница деревни Тюрли Молодечненского района пришла в фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) с подозрением на острую респираторную вирусную инфекцию. По информации следователей, медики предложили пациентке таблетку, но она настояла на инъекции препарата — и вскоре после этого
После гибели женщины была
Через пару дней, 20 января, 11-летний житель Борисова
24 января СМИ узнали о
Уже на следующий день Минздрав поспешил успокоить граждан. «Мы не имеем информации, что именно комбинация цефтриаксона с лидокаином несет какую-то нежелательную реакцию», — рассказал первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.
Согласно
По поводу трех случаев анафилактического шока за неделю вице-премьер (и бывший министр здравоохранения) Василий Жарко высказал мнение, что это совпадение.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такое решение принято после проведения ряда мероприятий, в том числе контроля качества образцов в "Центре экспертиз и испытаний в здравоохранении".
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии