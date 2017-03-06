В Беларуси возобновили использование серий антибиотика, при введении которого регистрировалась реакция в виде анафилактического шока. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмилу Реутскую. Напомним, в одном из случаев погибла 31-летняя женщина.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

Под временным запретом находились определенные серии препаратов «Цефтриаксон» (порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г во флаконах) и «Лидокаина гидрохлорид» (раствор для инъекций 10мг/мл в ампулах 5 мл).

Решение о возможности дальнейшей реализации и применения серий этих препаратов принято после проведения ряда мероприятий, в том числе контроля качества образцов в РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении».

«Результаты испытаний свидетельствуют, что качество этих лексредств соответствует требованиям фармакопейных статей производителя. Следовательно, качество препарата не является причиной возникновения анафилактического шока», — пишет БЕЛТА.

Как сообщает издание Naviny.by, еще 2 марта Минздрав разослал соответствующие письма в аптеки и учреждения здравоохранения. В них идет речь о возобновлении использования двух препаратов различных серий производства Борисовского завода медпрепаратов, которые были ограничены к продаже и использованию после трех случаев анафилактического шока (Молодечненский район, Борисов, Ганцевичский район).

По информации издания, результаты экспертизы показали: во всех случаях развития нежелательных реакций не установлена взаимосвязь с качеством лекарственных средств. Таким образом, можно предположить, что причиной анафилактического шока во всех трех случаях стала индивидуальная реакция организма (на антибиотик или обезболивающее средство — установить невозможно).

Таким образом, со 2 марта разрешено продавать и использовать «Цефтриаксон» (порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г во флаконах) сразу шести серий: 210 215; 51 400 916, 51 861 016, 51 931 016, 5 890 716, 5 180 816, а также «Лидокаина гидрохлорид» (раствор для инъекций 10 мг/мл в ампулах 5 мл) серий 650 916, 530 816, 550 816.

Остальные серии препаратов не изымались. Хотя Минздрав давал дополнительные рекомендации по использованию.

Напомним, 16 января 31-летняя жительница деревни Тюрли Молодечненского района пришла в фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) с подозрением на острую респираторную вирусную инфекцию. По информации следователей, медики предложили пациентке таблетку, но она настояла на инъекции препарата — и вскоре после этого погибла . По словам родных, женщина взяла с собой ампулу с антибиотиком , на который, вероятно, у нее развился анафилактический шок. Точная причина смерти пока не известна. По факту смерти женщины была назначена проверка, о ее результатах пока не сообщалось.

После гибели женщины была приостановлена продажа и применение определенных серий двух препаратов (цефтриаксона и лидокаина гидрохлорид), которые производятся на Борисовском заводе медпрепаратов.

Через пару дней, 20 января, 11-летний житель Борисова попал в реанимацию после инъекции в домашних условиях цефтриаксона российского производства и белорусского лидокаина. Медики предположили, что и здесь вероятнее всего произошел анафилактический шок.

24 января СМИ узнали о похожем случае в Ганцевичском районе, который произошел несколькими днями ранее. 12-летняя девочка попала в больницу с анафилактическим шоком после инъекции цефтриаксона и лидокаина в домашних условиях, ей вовремя помогли медики .

Уже на следующий день Минздрав поспешил успокоить граждан. «Мы не имеем информации, что именно комбинация цефтриаксона с лидокаином несет какую-то нежелательную реакцию», — рассказал первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Согласно официальным данным , в прошлом году в Беларуси зафиксировано 254 случая аллергической реакции на лекарства (не только анафилактические шоки). 20−25 из них — реакция на антибиотик цефтриаксон. Аллергии на лидокаин, с которым часто смешивают антибиотик при инъекциях, зафиксировано не было. В стране для лечения используют более 5 млн ампул цефтриаксона.

По поводу трех случаев анафилактического шока за неделю вице-премьер (и бывший министр здравоохранения) Василий Жарко высказал мнение, что это совпадение.

Анафилактический шок — аллергическая реакция немедленного типа, состояние резко повышенной чувствительности организма, развивающееся при повторном введении аллергена. Одно из наиболее опасных осложнений лекарственной аллергии, заканчивающееся примерно в 10−20% случаев летально. Скорость возникновения анафилактического шока — от нескольких секунд или минут до 5 часов от начала контакта с аллергеном, приводит данные медиков Википедия.