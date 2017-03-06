Доброе утро!

«Женщина последнего времени гораздо лучше образованна, чем мужчина. Она обладает более высоким интеллектом. Хотя бы потому, что интересуется и вопросами культуры, и больше путешествует, больше следит за собой, то есть больше растет», — вот что говорит о белорусских женщинах одна из самых ярких их представительниц Лидия Ермошина. Цените женщин, любите их, поздравляйте — в том числе, пожалуйста, и от нас. С наступающим!





ВАЖНОЕ

В декрет о тунеядцах готовятся изменения: уже в ближайшее время список социальных иждивенцев могут серьезно сократить . «Создана рабочая группа… Они должны исключить из-под действия декрета тех, кто попал туда необъективно. Анализ показал, что такие граждане есть. А документ все-таки был направлен на то, чтобы заставить граждан работать, а не наказывать», — пояснил нам вице-спикер парламента Болеслав Пирштук.

В Бресте вчера прошли суды над участниками «Марша нетунеядцев» . Штрафы и сутки получили как участники вчерашнего марша, так и акции, прошедшей 26 февраля. Последняя акция в Бресте собрала больше тысячи человек , но была непохожа на марши недовольных в Минске, Гомеле, Витебске и других городах. У нас нет объяснения этим «брестским странностям» — но вот что мы о них думаем . А БТ вчера, кстати, сравнило «марши нетунеядцев» с попыткой устроить в Беларуси ни много ни мало Майдан.

Стало известно, что МАРТ подготовило проект указа, предполагающего мораторий на проверки до конца 2020 года и широкие налоговые льготы для субъектов ритейла, общепита и бытовых услуг. Но представители бизнеса пока опасаются, что проект может быть заблокирован Минфином и МНС из-за выпадающих в случае его принятия налоговых поступлений.

Противостояние в Куропатах закончено : стройка остановлена, лагерь протестовавших активистов свернут. Но так как официального решения Мингорисполкома по объекту все еще нет, защитники Куропат обещают вернуться, если на площадке снова появятся техника и рабочие.





Президент США Дональд Трамп подписал новый указ об ужесточении миграционной политики . Власти повторно на 90 дней вводят запрет на въезд для граждан Судана, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена. Исключение составляют те, кому ранее была выдана виза. Ранее в этот список также входил Ирак, однако теперь он из списка исключен. Первый указ Трампа, напомним, вызвал массовые протесты не только в Штатах, но и за рубежом.

ПОПУЛЯРНОЕ

Вот история пожилой женщины , которая ухаживает за двумя взрослыми сыновьями-инвалидами. Семья живет на три пенсии: одну по возрасту и две по инвалидности, а месяц назад им отключили электричество за задолженность по оплате «коммуналки». Но, судя по настрою на форуме , наши читатели не бросят бабушку в темноте!





Наконец задержали бывшего замглавы Партизанского района Николая Петрамовича, который взял в долг у разных людей много денег и исчез еще в октябре. Тогда предполагали, что он скрывается в Вильнюсе, но пока следствие ничего не рассказывает. Ничего, рано или поздно все узнаем.

В Минске суд вынес приговор по делу о двойном убийстве , заказчицей которого выступила… воспитательница детсада. Ее бывшего парня и его пассию убили двое мужчин. Их приговорили к пожизненному, девушке дали 12 лет.

Ни грамма стыда — один самопиар! Нет, это не наше мнение — в этом певицу Ники Минаж, которая пришла на показ Недели моды в Париже с голой грудью , обвинили в Instagram. Одна грудь, сосок которой спрятали под клейкой лентой, была полностью обнажена, наряд был дополнен фиолетовыми очками и золотистыми шортами. Стильно, модно, молодежно.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Знаете, кого мы видели? Мужчин, наперебой расхваливавших кастрюли! Но ничего личного, это работа: здесь у нас чудесная история о том, как частник возродил предприятие-банкрот, занявшись эмалированными кастрюлями. Рассмотрите в качестве подарка хозяйственным женщинам.





Недавно Минкульт приравнял неработающих членов Союза белорусских писателей к тунеядцам. Мы же нашли тунеядца еще советских лет , который не работал, а писал стихи — он рассказал нам, каким образом на протяжении шести лет создавал иллюзию работы на стройке, почему при Андропове хотел сдаться с повинной и как милиционеры предложили ему помощь в поиске работы.

В преддверии 8 Марта сотрудники столичного зоопарка объявили конкурс: выбирают самую красивую из некрасивых обитательницу . Состязание называется «Некрасивых женщин не бывает», но, глядя на фото, начинаешь в этом сомневаться.

Вот, кстати, подборка чудесных фото дикой природы — редакция журнала Smithsonian объявила финалистов своего ежегодного фотоконкурса. Жюри рассматривало более чем 48 тысяч заявок, присланных из 146 стран мира.

А здесь еще один предпраздничный стыд и позор повод: в соцсетях появились сервисы по аренде букетов — воспользоваться ими предлагают девушкам, которые хотят сделать праздничные фотографии, а им такой красоты никто не дарит. За отдельную плату для фото вам доставят и пустые пакеты из дизайнерских бутиков.

Все новости понедельника, 6 марта

Ну что ж, хорошо вам отдохнуть и отметить этот прекрасный весенний праздник! Умоляем, ни слова о Кларе Цеткин, Розе Люксембург и «солидарности трудящихся женщин в борьбе за равенство прав и эмансипацию» — just enjoy it! И погода благоприятствует .

До встречи в четверг. Ваша редакция

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