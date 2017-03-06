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В Брестской области на 100 женщин приходится 89 мужчин

07.03.2017 07:47 — Новости Общества | Tut.by  
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На начало 2017 года в области проживало 734,4 тыс. женщин, что составляет 53% всего населения области, сообщили ZARYA.BY в Главном статистическом управлении Брестской области.

Ежегодно девочек рождается меньше, чем мальчиков: на протяжении последних 10 лет на 100 родившихся девочек приходится от 104 до 109 мальчиков.

Вследствие этого наблюдается перевес числа мужчин среди детей и молодежи в возрасте до 35 лет. В возрастной группе 35−59 лет на 100 женщин приходится 92 мужчины, в возрасте 60 лет и старше — всего 56. Продолжительность жизни женщин на 10 лет больше, чем мужчин (79 и 69 лет соответственно). Средний возраст жительницы нашей области — 43 года.

В целом по области на 100 женщин приходится 89 мужчин, в том числе в городской местности — 87, в сельской — 92.

В 2016 году в брак вступили 9 тысяч женщин, из них 75% никогда прежде не состояли в браке и у каждой четвертой это был повторный брак. Женщины несколько раньше начинают семейную жизнь: средний возраст при вступлении в первый брак у женщин — 25 лет, у мужчин — 27 лет.

В 2016 году впервые стали мамой 7 тысяч женщин, 7,2 тысяч женщин родили второго ребенка, 3,1 тысяч — третьего, 1,3 тысяч — четвертого и более. В последние годы увеличивается доля вторых и третьих детей в общем числе родившихся.

Кроме этого, сокращается число женщин, родивших в возрасте до 20 лет, и все чаще стали рожать женщины после 35 лет. Средний возраст матери при рождении первого ребенка составил 26 лет, при рождении последующих детей — 30 лет.

 
 
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Продолжительность жизни женщин на 10 лет больше, чем мужчин (79 и 69 лет соответственно).

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