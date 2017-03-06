Финансовую поддержку Европейского союза получат 22 местные инициативы пяти районов Брестской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА региональный координатор проекта ЕС/ПРООН «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь» по Брестской области Елена Будник.

Именно столько заявок из Ляховичского, Березовского, Пружанского, Каменецкого и Брестского районов признаны лучшими в основном конкурсе проекта ЕС/ПРООН «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь». Среди победителей — 7 сельских исполнительных комитетов, 5 общественных объединений, 4 территориальных центра социального обслуживания населения, а также учреждения здравоохранения, образования, культуры. Всего на поддержку территориально ориентированного развития в пилотных районах и реализацию инициатив будет выделено 431 548 Евро.

«Что отличает основной конкурс проекта от первого, так это огромное количество партнерств, которые были созданы на местах. Есть инициативы с 10 партнерами. И это партнерство отнюдь не номинальное. Каждый из них вносит свою долю в финансирование: кто-то волонтерским вкладом, кто-то предоставляет помещение, транспорт. В основном партнерства смешанные: это общественные объединения, бизнес, органы власти, то есть люди, которые живут на местах, для которых актуальна эта проблема, и они готовы помогать в ее решении. Это очень важно для нашего проекта, который своей базовой ценностью ставит именно территориально ориентированный подход», — отметила Елена Будник.

Максимальная сумма гранта на инициативу составляет 25 060 евро, минимальная — 3 тыс. евро. Идеи местных инициатив направлены на решение проблем, связанных с развитием инфраструктуры и благоустройством территорий, социальными услугами и социальной интеграцией, приобщением населения к здоровому образу жизни, улучшением экологической ситуации, развитием туристического потенциала.

Так, в агрогородке Клейники Брестского района будет создана семейная арт-площадка, в Домачево — ФизКульЦентр с воркаут-площадкой с использованием экотехнологий. В Березовском районе организуют ресурсный центр по робототехнике для учащихся, в Ляховичском — центр развития творчества и ремесел с учебными мастерскими, в Пружанском — компьютерный класс в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста. По инициативе редакции районной газеты «Навіны Камянеччыны» будет создан фотоклуб для детей и молодежи.

Все инициативы рассчитаны на 6 месяцев. Их реализация начнется в марте-апреле.

Трехгодичный проект «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь» стартовал в 2014 году. Проект финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН в Беларуси совместно с Министерством экономики.