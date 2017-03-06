По словам специалистов Гомельского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, дневные плюсовые температуры дали старт активным весенним процессам на реках региона. Повсеместно на реках области отмечается ледоход. Практически полностью очистились ото льда Припять и участок Сожа у Гомеля.

В настоящее время все реки региона дают рост уровня воды. Ежесуточно их подъем варьируется в пределах 8−20 см. При этом на отдельных участках рек Припять, Птичь, Уборть вода вышла на пойменные земли.

Также в Гомельоблгидромете проинформировали, что уровень воды в реке Случь у населенного пункта Ленин Житковичского района приблизился к опасной отметке.

— Из-за этого оказался подтоплен участок дороги, глубина затопления 5−28 см, проезд возможен только грузовым транспортом. Однако в других районах Гомельской области ситуация на реках полностью отвечает установившимся температурам воздуха и пока опасений не вызывает, — отметили специалисты.