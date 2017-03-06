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В Гомеле раскрыли приграничную схему незаконного "молочного" бизнеса

07.03.2017 07:53 — Новости Общества | Tut.by  
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«Серый» бизнес — он обычно легок на подъем. Едва мелькнет призрак больших денег, как с удивительной скоростью выстраивается и начинает складно работать схема, сулящая легкий доход. Причем не редкость, когда вполне легальное предприятие пересекается с нелегальными сделками, балансируя на грани закона. Разобрать, где белое, а где черное, в лабиринтах такой коммерции непросто. Однако реально. Подтверждение тому — недавний пример из практики финансовой милиции и следственных органов Гомельской области, пишет «СБ Беларусь Сегодня».


Это закрученное уголовное дело завершал старший следователь областного управления Следственного комитета Андрей Журавлев. По его словам, путаная коммерческая история начиналась несколько лет назад, когда налоговая инспекция постучала в двери трех гомельских фирм, работавших с Октябрьским заводом сухого обезжиренного молока и Оршанским молочным комбинатом. В поле зрения контролирующих органов частные фирмы попали по классическому поводу: сделки совершали, деньги по расчетным счетам переводили (более шести млрд рублей — до деноминации), а вот налоги не платили.

Как положено в таких случаях, к налоговой инспекции подключилось управление Департамента финансовых расследований областного КГК. Призвали к ответу соучредителей и директоров коммерческих структур. Шесть человек в общей сложности. Пятеро из них оказались жителями одной из деревень Гомельского района. Когда тех доставили для объяснений, вопросов появилось еще больше. Андрей Журавлев вспоминает в тему одного из героев романа «Золотой теленок»:

— Помните подставного директора Фунта? Вот и здесь хитрая история получилась. Все эти люди — практически одна семья. Дворник, его жена, находящаяся в отпуске по уходу за третьим ребенком, двоюродный брат, осужденный за неуплату алиментов, грузчик из Брянской области… Жители Гомельского района в один голос заявляли, что стать директорами их попросил односельчанин Дмитрий. За новые должности вручил по 100−150 долларов, а еще выдал пластиковые карточки, обещая ежемесячно начислять директорскую зарплату.

С Дмитрием, которому сейчас 38 лет, они пересекались по деревенским хозяйственным делам. Местные его хорошо знали. Шикарный коттедж, дорогая машина, хотя нигде не работал и официального бизнеса не имел. Так вот, упомянутые товарищи помогали ему за N-ную сумму двор почистить от снега, обработать огород, покосить траву. Кто же откажет платежеспособному соседу в очередной просьбе?

Вот только для директора-дворника и иже с ним, чьи фамилии и подписи фигурировали в документах липовых фирм, эта история закончилась плохо. Всех привлекли к административной ответственности, а Экономический суд области обязал их возместить один миллиард неуплаченных на то время налогов. Правда, сейчас у подставных руководителей появилась надежда, что платить будет все-таки тот, кто заварил кашу.

«Фунты», конечно, не догадывались, во что ввязываются и чем может обернуться такое директорство. А вот Дмитрий и его партнер из города Злынка Брянской области — 36-летний Николай, судя по материалам дела, представляли цели и задачи, под которые создавали в Гомеле фирмы-однодневки. Следователь посвящает в подробности:

— Житель Брянской области Николай и раньше занимался поставками белорусской молочной продукции в Россию. Но делал это легально как ИП. Однако в то время цены на отечественную «молочку», реализуемую на экспорт и на внутренний рынок, заметно отличались. Кроме того, колебались курсы валют. Надо полагать, на этой разнице и решили заработать. Плюс к тому сэкономить на уплате налогов.

Так в Гомеле появились те самые три фирмы. Если кто мог пострадать в «молочных» махинациях, то лишь доверчивые сельчане. Что и случилось спустя время. Но до этого на счета фирм вносились миллиарды рублей, за которые приобреталось сливочное масло и сухое молоко, потом уезжавшие в направлении брянского региона. На границе машины встречали, а дальше они уже следовали по документам злынковского ИП Николая на склады предприятий в Московскую область.

— Так кто же и в чем потерял?

— Молочные предприятия потеряли на разнице цен и валютные поступления, казна — крупные суммы неуплаченных налогов.

— А кто выиграл?

— Незаконно полученный доход оценен в сумму свыше шести миллиардов еще тогда неденоминированных рублей. Полагаю, люди, придумавшие схему, на этом неплохо заработали. Достаточно сказать, что после упомянутых операций Дмитрий купил Infiniti, цена которому 25−30 тыс. долларов. Согласитесь, серьезная покупка для нигде не работающего человека.

В Гомеле рассмотрели уголовное дело по обвинению жителя Гомельского района Дмитрия в незаконной предпринимательской деятельности.

Пока шел процесс, он находился под подпиской о невыезде. Говорят, до конца был уверен, что доказать его причастность к коммерческим сделкам не удастся. Ведь в этой истории не значилось никаких документов с его фамилией и за его подписью. Разве что показания работников молочных заводов, которые узнали в нем менеджера, приезжавшего по вопросам заключения договоров от имени фирм-однодневок. Позиция же фигуранта дела была приблизительно такой:

— Работал на российскую фирму. Все дела велись в Брянской области. Остальное мне неизвестно.

Суд приговорил мужчину к четырем с половиной годам лишения свободы, одновременно лишив права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на пять лет и обязав возместить незаконно полученный доход. На основании этого решения может быть пересмотрен и вердикт Экономического суда по подставным директорам — сельчанам, которые до недавнего времени по мере сил и возможностей рассчитывались за уклонение от налоговых платежей.

Тем временем материалы уголовного дела в отношении коммерсанта из Брянской области выделены в отдельное производство. Они готовятся для передачи коллегам в Россию. Привлечь к ответственности за незаконное предпринимательство его могут только российские силовые органы.

— Оперативная разработка велась УДФР около полутора лет, прежде чем было возбуждено уголовное дело. В чем заключалась сложность? Фигуранты соблюдали строжайшую конспирацию. Все вопросы обсуждались только при личных встречах. Управление финансовыми делами подставных фирм велось с территории России, где наши службы уже не могли проводить оперативные мероприятия. Поэтому сбор доказательств их вины потребовал не только времени, но и огромного объема работы, — прокомментировал Максим Молчанов, инспектор УДФР КГК по Гомельской области.

 
Теги: Курсы валют, Гомель
 
 
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