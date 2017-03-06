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Витебские магазины подготовили скидки к 8 Марта

07.03.2017 08:39 — Новости Общества | Tut.by  
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В марте во многих магазинах в Витебске проходят праздничные акции со скидками, сообщили в управлении торговли и услуг горисполкома.

Накануне 8 Марта приобрести товары по более низким ценам можно в Витебском универмаге. К примеру, все модели женских демисезонных пальто швейной фабрики «Вяснянка» и отдельный ассортимент трикотажных изделий ООО «Марк Формель» для детей можно купить со скидкой 15%, для мужчин и женщин — 21%.

«Витебские ковры» по 12 марта предлагают на фирменную продукцию скидки до 20%. А в магазинах «Пинский трикотаж» по 8 марта действует скидка 20% на трикотажные изделия и 10% — на пряжу.

8 марта заканчивается акция и в «Галатэе», где можно приобрести продукцию ОАО «Галантея» со скидкой 15%, а товары других производителей — с 10%. 7−8 марта «Витебский Хозторг» снизил цены на 13% на продукцию «Амкодор-Белвар».

Выгодные предложения в течение всего марта есть у «Весты», витебских бройлерной птицефабрики и мясокомбината.

 
Теги: Витебск
 
 
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В марте во многих магазинах в Витебске проходят праздничные акции со скидками.

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