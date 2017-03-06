МИНСК, 7 мар — Sputnik. Гродненская милиция ищет двух девушек, которые могут обладать ценной информацией в связи с убийством местного жителя на ночной дискотеке "Кому за 30", сообщил Sputnik официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский.

Смертельный удар

В ночь на субботу, 4 марта, на ночной дискотеке между двумя пьяными компаниями разгорелся конфликт . Сначала драка произошла на крыльце заведения, где отдыхали гродненцы "кому за 30". Охранники быстро разняли потасовку, однако спустя некоторое время ссора продолжилась фойе.

В какой-то момент 34-летний гродненец нанес удар кулаком в голову своему 46-летнему оппоненту. Тот упал на пол и ударился головой. Мужчина умер в течении десяти минут, еще до прибытия бригады скорой помощи.

В настоящее время подозреваемый в совершении убийства задержан. По информации областного УВД, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 147 Уголовного кодекса Беларуси (умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть).

Всего же, как ранее сообщал Sputnik, сотрудниками отдела охраны на дискотеке были задержаны четверо мужчин.

Поиск свидетелей

В понедельник вечером милиция опубликовала в интернете видео с той самой дискотеки . Правоохранители надеются, что ролик с камер видеонаблюдения поможет найти свидетелей трагедии.

По информации УВД, ценной информацией о произошедшем могут обладать две девушки, которые находились рядом в момент совершения преступления.

"Просим их при первой возможности придти в милицию или позвонить по телефонам 8 (029) 780-90-80 и 102", — сказал Василевский.

К слову, в этом году в областном центре это уже второй случай гибели человека на дискотеке. Напомним, месяц назад в результате похожего развития событий погиб 28-летний местный житель.