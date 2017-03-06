Народные мастерицы ткут панно логотипа Могилева. Размер готового изделия будет 2×3 метра. Ткать панно 10 женщин будут на трех старинных станках довоенного образца.



Фото с сайта ИА «Могилевские ведомости»

Уже началась работа по изготовлению эскиза 25×38 см. По словам специалистов, прежде чем приступить к ткачеству полотна большого размера, обязательно нужно соткать мини-панно, чтобы учесть все ошибки и не повторить их на главном произведении. Если в утвержденном логотипе два основных цвета — на белом полотне вышивка крестиком красными нитками — то в ткачестве будет много оттенков белого и красного.

22 марта начнется работа над большим панно «З гонарам да цябе, любы Магілёў». Народные мастера по ткачеству специально будут приезжать из разных районов области в Могилев.

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