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Мастерицы области создают панно логотипа Могилева
07.03.2017 09:18 — Новости Общества | Tut.by
Народные мастерицы ткут панно логотипа Могилева. Размер готового изделия будет 2×3 метра. Ткать панно 10 женщин будут на трех старинных станках довоенного образца.
Уже началась работа по изготовлению эскиза 25×38 см. По словам специалистов, прежде чем приступить к ткачеству полотна большого размера, обязательно нужно соткать мини-панно, чтобы учесть все ошибки и не повторить их на главном произведении. Если в утвержденном логотипе два основных цвета — на белом полотне вышивка крестиком красными нитками — то в ткачестве будет много оттенков белого и красного.
22 марта начнется работа над большим панно «З гонарам да цябе, любы Магілёў». Народные мастера по ткачеству специально будут приезжать из разных районов области в Могилев.
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Размеры готового панно будут 2х3 метра.
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