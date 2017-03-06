МИНСК, 7 мар — Sputnik. Пятилетний мальчик, выпавший из окна третьего этажа в Светлогорске, в настоящее время находится в реанимации, сообщают белорусские СМИ.

Несчастный случай произошел в минувшее воскресенье, 5 марта. Прохожие обнаружили лежащего на асфальте пятилетнего ребенка, они то и сообщили о пострадавшем мальчике в скорую помощь.

Приехавшие на место вызова медики диагностировали у ребенка перелом бедра. На данный момент юный житель Светлогорска находится в отделении реанимации. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

По информации УВД Гомельского облисполкома, ребенок выпал с балкона квартиры на третьем этаже. Мама мальчика в этот момент находилась у соседей — стирала белье. Перед тем как уйти, она уложила сына спать, закрыла балконную дверь, а ручку спрятала. Однако сын проснулся и смог, найдя ручку, выбраться на балкон.

Отмечается, что семья неполная — женщина воспитывает сына одна.

Ситуацией занимается районный отдел Следственного комитета.