﻿ Ребенок выпал из окна в Светлогорске: мальчик находится в реанимации. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Ребенок выпал из окна в Светлогорске: мальчик находится в реанимации

07.03.2017 09:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 7 мар — Sputnik. Пятилетний мальчик, выпавший из окна третьего этажа в Светлогорске, в настоящее время находится в реанимации, сообщают белорусские СМИ.

Несчастный случай произошел в минувшее воскресенье, 5 марта. Прохожие обнаружили лежащего на асфальте пятилетнего ребенка, они то и сообщили о пострадавшем мальчике в скорую помощь.

Приехавшие на место вызова медики диагностировали у ребенка перелом бедра. На данный момент юный житель Светлогорска находится в отделении реанимации. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

По информации УВД Гомельского облисполкома, ребенок выпал с балкона квартиры на третьем этаже. Мама мальчика в этот момент находилась у соседей — стирала белье. Перед тем как уйти, она уложила сына спать, закрыла балконную дверь, а ручку спрятала. Однако сын проснулся и смог, найдя ручку, выбраться на балкон.

Отмечается, что семья неполная — женщина воспитывает сына одна.

Ситуацией занимается районный отдел Следственного комитета. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ребенок в отсутствии матери проснулся, нашел балконную ручку и вышел на балкон, откуда и произошло падение.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Мастерицы области создают панно логотипа Могилева
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика