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Сильный дождь вызвал серьезные пробки в Минске

07.03.2017 10:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 мар — Sputnik. Ливень вызвал значительные пробки в белорусской столице утром во вторник, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки".

Сильный дождь вызвал серьезные пробки в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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По прогнозам синоптиков, дожди будут идти в Минске на протяжении всего вторника. Столичные автомобилисты оказались не готовы к таким ливням: в городе произошло множество ДТП, из-за чего движение в Минске было сильно затруднено.

По оценке "Яндекс. Пробки", в 10:00 в Минске пробки оценивались в четыре балла — такого затрудненного движения в городе не было со времен сильных снегопадов. На некоторых участках дорог скорость движения не превышает трех километров в час, а больше всего проблем у водителей возникают в центре Минска.

По сообщениям очевидцев, около восьми утра в Минске было парализовано движение трамваев в районе станции "Зеленый луг". Огромная пробка стояла по проспекту Машерова — от станции метро "Молодежная" и до стелы Минск — город герой, а также в районе улицы Кальварийской. "Машины не могли расступиться, "скорой" приходилось ехать по встречной полосе", — рассказал Sputnik очевидец утренних пробок.

Парализованы утром во вторник также участки проспектов Дзержинского и Независимости, улиц Клары Цеткин, Романовская слобода, Янки Купалы и многих других.

 
Теги: Минск
 
 
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В столице утром во вторник прошел ряд дорожно-транспортных происшествий, а на некоторых дорогах скорость движения не превышает трех километров в час.

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