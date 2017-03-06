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В Могилеве к 8 марта вырастили гиацинты и крокусы
07.03.2017 10:25 — Новости Общества | Tut.by
Более 24 тыс. цветов подготовило предприятие «Могилевзеленстрой» к Международному женскому дню. В Могилеве к празднику вырастили гиацинты и крокусы.
В фирменную торговую сеть к 8 Марта поступит 12 тыс. роз, 10 тыс. тюльпанов и около 2 тыс. хризантем, лилий, ирисов и других цветов, выращенных в собственном тепличном хозяйстве, а также приобретенных в Минске и Нидерландах.
— По количеству цветов и цене мы сохраним примерно уровень прошлого года. Но, исходя из практики продаж, упор сделаем на розы и тюльпаны, которые могилевские мужчины покупают чаще, — сказали на предприятии.
Специально выращенных к празднику гиацинтов и крокусов будет немного. Их только пытаются внедрять для выращивания и продажи.
В этом сезоне расширится ассортимент комнатных растений. Потребителям предложат более 70 наименований: орхидеи, розы, бегонии, азалии и другие, которые накануне 8 Марта пользуются высоким спросом.
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Всего к 8 марта "Могилевзеленстрой" подготовил более 24 тыс. цветов из Беларуси и Нидерландов.
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