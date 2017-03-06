В среду утром будет ограничено движение всех видов транспорта на проспекте Независимости в Минске. В это время там будут проводить республиканские легкоатлетические соревнования «Женский забег». Поэтому вносятся изменения в работу общественного транспорта, сообщает «Столичный транспорт и связь».



Прошлогодний женский забег. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

8 марта в период с 08.00 до 14.00 будет ограничено движение всех видов транспорта по проспекту Независимости — на участке от улицы Бобруйской до Козлова.

Внесены следующие изменения в трассы городского транспорта:

— движение автобусов маршрутов № 100, 1063-ТК, 1064-ТК, 1076-ТК, 1112-ТК, 1151-ТК, 1280-ТК, 1547-СК от улицы Московской организуется по улицам Толстого, площади Мясникова, улицам Бобруйская, Ульяновская, Первомайская, З. Бядули, Козлова, проспекту Независимости в обоих направлениях с выполнением на изменяемом участке всех остановочных пунктов;

— движение автобусов маршрута № 115Э от диспетчерской станции «Дружная» организуется по улицам Толстого, площади Мясникова, улицам Бобруйская, Ульяновская, Первомайская, З. Бядули, Козлова, проспекту Независимости в обоих направлениях с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов «Ленинградская», «Вокзал», «Свердлова»;

— движение автобусов пригородных маршрутов № 300Э, 1400-ТК от автовокзала «Центральный» организуется по улицам Бобруйская, Ульяновская, Первомайская, З. Бядули, Козлова, проспекту Независимости и далее по маршрутам, в обратном направлении — по проспекту Независимости, улицам Козлова, З. Бядули, Первомайская, Ульяновская, Свердлова, Кирова, Бобруйская с разворотом через трамвайные пути по улице Бобруйская;

— движение автобусов маршрутов № 1, 69, 119С от проспекта Победителей организуется по улицам Немига, К. Цеткин, Бобруйская до разворотного кольца «Бобруйская» в прямом направлении, по улицам Бобруйская, Мясникова, Немига в обратном направлении с выполнением на изменяемом участке для маршрутов № 1, 69 всех остановочных пунктов;

— движение автобусов маршрутов № 1056-ТК от проспекта Победителей и 1212-ТК от улицы Романовская Слобода организуется по улицам Немига, К. Цеткин, Бобруйская и далее по действующим трассам в прямом направлении, по улицам Бобруйская, Мясникова, Немига в обратном направлении;

— движение автобусов маршрута № 123 организуется до конечного пункта «Вокзал» по улицам Свердлова, Кирова, Бобруйская, Ленинградская, Свердлова и далее по маршруту с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке;

— движение автобусов маршрута № 127 организуется до конечного пункта «Вокзал» со следованием в прямом направлении по улицам Свердлова, Кирова, Бобруйская, в обратном направлении — с разворотом через трамвайные пути по улицам Бобруйская, Ульяновская и далее по действующей трассе с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке;

— движение автобусов маршрутов № 23, 65 организуется до разворотного кольца «Городской Вал» (без выезда на проспект Независимости);

— движение автобусов маршрутов № 40, 50С от улицы Московская организуется по улицам Толстого, Мясникова, Немига, Городской Вал (с разворотом через кольцо «Городской Вал» при следовании в направлении улицы Кальварийская), Романовская Слобода, Кальварийская в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке;

— движение автобусов маршрутов № 18, 26 организуется по улицам Захарова, Первомайская, З. Бядули, Козлова, проспекту Машерова и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях с выполнением остановочных пунктов «Козлова», «Проспект Независимости»;

— движение автобусов маршрута № 57 организуется по улицам Пулихова, Первомайская, Ульяновская, Бобруйская, К. Цеткин, проспекту Дзержинского и далее по маршруту в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке.