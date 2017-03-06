﻿ Межправсовет ЕАЭС в Бишкеке: на повестке – товарооборот. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Межправсовет ЕАЭС в Бишкеке: на повестке – товарооборот

07.03.2017 10:35 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Продажа сельхозпродукции - один из вопросов, которые во вторник в Бишкеке обсудят премьер-министры евразийской пятерки. Главы правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) попробуют договориться об устранении барьеров в торговле и совместной борьбе с незаконным оборотом товаров, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Жазгуль Каримова.

Участники межправсовета ЕАЭС проводят заседание. Ранее премьеров стран союза поприветствовал и пожелал им плодотворной работы президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. В переговорах участвуют премьеры Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.

Главам правительств сегодня придется хорошо поработать, на повестке заседания - 14 вопросов. Среди них есть и непростые - взаимная торговля между странами, как повысить ее показатели. По данным статистики, товарооборот между участниками снижается на треть. Премьеры обсудят также сотрудничество в сфере сельского хозяйства, экспорт на рынки третьих стран.

Следуя запросам времени, одним из приоритетных вопросов повестки станет и так называемая «цифровая» экономика. Главы правительств поговорят о реализации ряда проектов с помощью электронного бизнеса и современных технологий.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главы правительств стран объединения обсудят, как повысить показатели и устранить барьеры в торговле.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Сильный дождь вызвал серьезные пробки в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика