Продажа сельхозпродукции - один из вопросов, которые во вторник в Бишкеке обсудят премьер-министры евразийской пятерки. Главы правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) попробуют договориться об устранении барьеров в торговле и совместной борьбе с незаконным оборотом товаров, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Жазгуль Каримова.

Участники межправсовета ЕАЭС проводят заседание. Ранее премьеров стран союза поприветствовал и пожелал им плодотворной работы президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. В переговорах участвуют премьеры Армении , Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России .

Главам правительств сегодня придется хорошо поработать, на повестке заседания - 14 вопросов. Среди них есть и непростые - взаимная торговля между странами, как повысить ее показатели. По данным статистики, товарооборот между участниками снижается на треть. Премьеры обсудят также сотрудничество в сфере сельского хозяйства, экспорт на рынки третьих стран.

Следуя запросам времени, одним из приоритетных вопросов повестки станет и так называемая «цифровая» экономика. Главы правительств поговорят о реализации ряда проектов с помощью электронного бизнеса и современных технологий.