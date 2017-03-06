﻿ "А вы знаете, где ваши дети?" В Жлобине подростки делали селфи, сидя на краю крыши девятиэтажки. 21.by
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"А вы знаете, где ваши дети?" В Жлобине подростки делали селфи, сидя на краю крыши девятиэтажки

07.03.2017 10:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Леденящие душу кадры разместила в одном из сообществ Вконтакте жительница Жлобина Анна. На фото — подростки, разгуливающие по самому краю крыши девятиэтажки.


— Когда я их увидела, меня прямо в жар бросило, на ватных ногах побежала к телефону не могла даже сразу сообразить куда звонить, набрала 101. Потом решила все-таки их сфотографировать, — поделилась в беседе с TUT.BY воими эмоциями автор снимков.


Мы связались с КДЖЭУП «Жилкомсервисдва» на балансе которой находится дом № 1. О субботнем инциденте тут знают — очевидцы, как только заметили на крыше детей, позвонили дежурному диспетчеру.

— В 14.30 нам позвонили люди и сообщили, что по крыше ходят подростки. Мы приехали, но никого уже не было. Как они туда попали? Отогнули арматуру на лестнице и пролезли. У нас все чердачные и подвальные помещения закрыты. Дыру эту наши работники в этот же день устранили, — заверил директор КДЖЭУП «Жилкомсервисдва» Игорь Алексеенко.

По словам руководителя, случаи, когда подростки пробираются на крыши многоэтажек случаются регулярно и с этим сложно что-то поделать. Все-таки за детьми должны присматривать родители, уверен Алексеенко.

Фотографиями уже заинтересовались в милиции. По данному факту Жлобинским РОВД проводится проверка.


А вместе с тем, интернет-поисковик выдаст десятки ссылок на статьи о трагедиях, произошедших с подростками, которые ради забавы и развлечений забирались на крыши многоэтажек. В октябре 2015 года в Минске с 19-этажки упал 12-летний школьник. Подросток оказался на незапертой крыше, пока родителей не было дома. В апреле 2015 года 7-летний мальчик погиб при падении с крыши девятиэтажки. В октябре прошлого года в Бресте молодой человек сорвался с крыши пятиэтажного дома, когда пытался сделать селфи.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Леденящие душу кадры разместила в одном из социальных сообществ пользователь из Жлобина. На фото - играющие с жизнью и смертью, разгуливая по самому краю крыши...

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