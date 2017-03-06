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Прощание с солисткой группы Symphorine Дашкевич пройдет в четверг

07.03.2017 11:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 мар — Sputnik. Прощание с солисткой белорусской группы Symphorine Анной Дашкевич пройдет в Минске 9 марта, сообщил отец певицы в социальных сетях.

Прощание с солисткой группы Symphorine Дашкевич пройдет в четверг
© Фото: аккаунт Анны Дашкевич в "ВКонтакте"
Солистка группы Symphorine умерла на 27-м году жизни

Дашкевич скончалась в Минске в понедельник. По сообщениям ее родственников, молодая певица умерла во сне, однако о причинах смерти пока ничего неизвестно.

"Вчера не стало нашей Анечки. Прощание с ней будет проходить 9 марта с 10:00 до 12:00 по адресу: Долгиновский тракт 160А, ритуальный зал, здание судмедэкспертизы", — написал отец исполнительницы.

Молодой певице в августе исполнилось бы 27 лет. В прошлом году она окончила Белорусскую государственную академию музыки.

Группа Symphorine была основана Дашкевич несколько лет назад в Минске. Коллектив исполнял преимущественно каверы на известные песни в своей обработке — музыканты играли на струнных инструментах.

Дважды группа участвовала в национальном отборе на "Евровидение" от Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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