Ребенок Максима (имя по просьбе героя изменено) ходит в ясли-сад № 25 Полоцка. В середине февраля, говорит мужчина, на родительском собрании мамам и папам предложили узнать способности детей по отпечаткам пальцев. Отца нестандартная услуга возмутила. Он обратился в отдел образования, спорта и туризма Полоцкого райисполкома. Ему ответили: все законно.



Фото: Reuters

— Пару недель назад у нас на родительском собрании выступила предприниматель Ирина, — вспоминает Максим. — Она предложила протестировать детей и узнать об их способностях. Все было преподнесено в лучшей форме: мол, рисунок на кончиках пальцев связан с нервной системой. А она отвечает за способности к спорту, музыке и так далее.

По словам Максима, стоимость исследования около 17 рублей. Делать его никто не заставлял. В группе, говорит, тест прошли три человека. Его дочки среди них не было.

— Мне кажется, сканировать отпечатки — это уже перебор, — не скрывает он недовольства. — Я возмутился, позвонил в отдел образования. Там ответили: все законно. Ну, а что будет, если тест покажет, что девочка, например, должна быть балериной, а у нее вдруг нет к этому данных?! Не испортим ли мы человеку жизнь?

— Но делать тест никто не заставляет. Не верите — ваше право.

— Согласен. Но ведь информация о тестировании подается, как научно доказанный факт. Для других — это аргумент.

«Жалуются родители, ребенок которых даже не проходил этот тест»

Как оказалось, кроме ясли-сада № 25 такие тестирования предприниматель проводила в гимназиях Полоцка, учебных заведениях Новополоцка. До этого она была сотрудником кадрового агентства, предоставлявшего подобные услуги.



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

— Заниматься с учебными заведениями — моя идея, — рассказывает Ирина. — Два с половиной года назад я оформила ИП, собрала все документы — и никогда до 25-го сада никаких претензий не возникало. При этом жалуются родители, ребенок которых даже не проходил этот тест.

Услуга, по словам Ирины, — это тестирование природных способностей по отпечаткам пальцев, или биометрическое тестирование. Суть теста такова: есть программа — она связана со сканером. Устройство якобы считывает информацию с кончиков пальцев и обрабатывает ее.

— Рисунок на кончиках пальцев появляется на третьем-пятом месяце беременности. В этот момент формируется и нервная система, — поясняет собеседница.

Рисунок на кончиках пальцев, говорит Ирина, отражает структуру нервной деятельности человека. А она отвечает за поведение — склонность к приобретению знаний, умений, навыков, спортивные способности, стрессоустойчивость.

Услуга востребована в любом возрасте. К ней, по словам предпринимательницы, обращается представители организаций и предприятий, чтобы эффективнее работать с персоналом.

— Но больше всего такое тестирование актуально для детей, — поясняет собеседница. — Ведь чем раньше мы узнаем о способностях ребенка, тем быстрее начинаем их развивать.

«Это такая же услуга, как снимки для фотоальбома»

В отделе образования, спорта и туризма Полоцкого райисполкома TUT.BY рассказали: с вопросом, можно ли тестировать детей в садах, школах и гимназиях города Ирина к ним обратилась прошлой осенью.

— Она предоставила все документы, которые разрешают ей заниматься данной деятельностью, — говорит Валерий Пунько, заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма Полоцкого райисполкома. — По сути, это такая же услуга, как снимки для фотоальбома.

Валерий Пунько еще раз уточнил: тестирование проводится только с согласия родителей. Специально никто проходить его детей не заставляет.