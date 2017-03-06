Старшего преподавателя кафедры белорусского и русского языков Белорусской государственной сельхозакадемии в Горках обвиняют во взяточничестве. Под стражу по этому же подозрению заключен и начальник охраны академии.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

По словам правоохранителей, виновность преподавателя подтверждают неоспоримые доказательства, собранные во время следствия. Женщина брала взятки за выставление положительных отметок на экзаменах, зачетах.

— Обвиняемая находится под стражей. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности, — рассказала TUT.BY официальный представитель областного управления Следственного комитета Оксана Соленюк.

Детали преступления пока не оглашаются в интересах следствия.

Чуть ранее под стражу по подозрению во взяточничестве взяли 52-летнего начальника охраны сельхозакадемии. Мужчину обвиняют в том, что он на протяжении двух лет помогал устраиваться на работу в академию на должности швейцаров, сторожей. Не бесплатно — брал за это продукты питания, алкоголь.

В декабре 2016 года за взятки на общую сумму около 300 долларов к 4,5 года лишения свободы приговорили завкафедрой БГСХА . В апреле 2015 года за взяточничество осудили доцента и заведующего лабораторией сельхозакадемии. Им дали 5,5 лет и 3,5 года соответственно за то, что в 2014 году они брали деньги у заочников за сдачу сессий — 50 долларов в эквиваленте.