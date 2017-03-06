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Спасатели взорвали лед на реке в Лиозненском районе

07.03.2017 11:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Спасатели 6 марта взорвали лед на реке Черница вблизи автомобильного моста на дороге Костеево — Бабиничи в Лиозненском районе, сообщает МЧС.


Мост низкий, а уровень воды в реке Черница с наступлением теплой и дождливой погоды поднялся. При этом ледяной покров реки полностью не разрушился.

Чтобы паводок не повредил железобетонные опоры моста, сотрудники ПАСО УМЧС взорвали лед выше и ниже по течению Черницы. Это сделали с помощью рассредоточенного заряда по ширине русла реки.

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Мост низкий, а уровень воды в реке Черница с наступлением теплой и дождливой погоды поднялся. При этом ледяной покров реки полностью не разрушился.

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