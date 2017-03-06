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Минздрав вновь разрешил использовать цефтриаксон

07.03.2017 11:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 мар — Sputnik. Министерство здравоохранения возобновило использование препаратов "Цефтриаксон" и "Лидокаина гидрохлорид", сообщает БелТА.

Минздрав вновь разрешил использовать цефтриаксон
© flickr.com/ ZaldyImg
Анафилаксия: как действовать и можно ли предупредить

Три случая стремительных аллергических реакций на препараты "Цефтриаксон" и "Лидокаин" были отмечены в Беларуси за одну неделю января этого года. Минздрав тогда призывал не "раздувать" проблему, однако использование медикаментов приостановил.

В начале марта в стране возобновили использование серий антибиотика, об этом журналистам заявила начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмила Реутская.

Как сообщается, решение о возможности дальнейшей реализации и применения серий этих лекарственных препаратов принято после проведения ряда мероприятий, в том числе контроля качества образцов в РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении".

Согласно проверкам, качество этих лекарств соответствует требованиям фармакопейных статей производителя, то есть из-за его качества не мог возникнуть анафилактический шок.

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Теги: Минск
 
 
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Из-за антибиотика в начале года произошло несколько случаев анафилактического шока у пациентов.

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