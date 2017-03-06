МИНСК, 7 мар — Sputnik. Министерство здравоохранения возобновило использование препаратов "Цефтриаксон" и "Лидокаина гидрохлорид", сообщает БелТА .

Три случая стремительных аллергических реакций на препараты "Цефтриаксон" и "Лидокаин" были отмечены в Беларуси за одну неделю января этого года . Минздрав тогда призывал не "раздувать" проблему, однако использование медикаментов приостановил.

В начале марта в стране возобновили использование серий антибиотика, об этом журналистам заявила начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмила Реутская.

Как сообщается, решение о возможности дальнейшей реализации и применения серий этих лекарственных препаратов принято после проведения ряда мероприятий, в том числе контроля качества образцов в РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении".

Согласно проверкам, качество этих лекарств соответствует требованиям фармакопейных статей производителя, то есть из-за его качества не мог возникнуть анафилактический шок.

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