Как продавцы цветов готовятся к 8 Марта и почем предлагают свой товар, узнала корреспондент «Витебского курьера».





8 Марта без цветов — как Новый год без Деда Мороза. Цветочные магазины и продавцы-частники получают немалую выручку. Не отстает и предприятие «Зеленхоз», которое подготовило к женскому празднику около 10 тысяч роз и 3 тысячи тюльпанов.

Тюльпаны, герберы, хризантемы, розы, орхидеи… У продавцов есть ассортимент на любой вкус. Но в какую же сумму обойдутся цветы на 8 Марта?

В палатке в торговом центре «Мега» один тюльпан стоит 2 рубля. Значит, самый маленький букет — 6 рублей. Розы стоят 4,5−5 рублей, а веточка хризантемы — 4,5. Любителям гербер придется отдать 5,5 рубля за цветок.

В палатке возле соседнего «Евроопта», видимо, к женскому празднику не совсем готовы: ассортимент поменьше, а цены на самый ходовый товар — тюльпаны — чуть выше: 2,5 рубля за цветок. Розочку здесь можно купить за 3,5 рубля.





Сам же «Евроопт» предлагает весьма бюджетный вариант: букет из трех тюльпанов за 3,89 рубля, букет из трех маленьких роз — за 7,99 рубля. На прилавке цветы самых разных оттенков. Визуально цветочки свежие, должны простоять долго.

В этом торговом центре продают также цветы в горшках: они подороже, но своей красотой должны радовать долго. Хризантема здесь обойдется в 14,99 рубля, роза — 11,99 рубля, а орхидея — 26,55 рубля.

В цветочном ларьке тюльпаны тоже недорогие — 6 рублей за букетик. Продавец предлагает сделать покупку сразу: 8 марта будут только остатки, хороших цветов может и не достаться.





Бабушка, торгующая возле «Весты» неподалеку, предлагает такие же тюльпаны за 1,5 рубля.

— 8 Марта, может, и подороже будут тюльпанчики, — смеется пенсионерка.

В общем, без цветов 8 Марта витеблянки не останутся! К слову, в прошлом году тюльпаны и розы стоили приблизительно столько же.